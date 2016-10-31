Московские архитекторы помогут защитить культурное наследие других городов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Столичные архитекторы будут защищать культурное наследие в других городах. Об этом m24.ru рассказал вице-президент Союза московских архитекторов Николай Лызлов. К ним за поддержкой обратились профессиональные сообщества из Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода. На первом этапе сотрудничества прорабатывается информационная компания по сохранению памятника советской архитектуры – Белой башни в Екатеринбурге.

"У нас есть желание не ограничиваться только Москвой. Поэтому мы планируем расширить круг своих интересов. Есть несколько городов, которые тоже хотят сохранить наследие советской архитектуры. Это, например, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород", – сказал Лызлов.

Столичные архитекторы могут консультировать своих коллег из регионов по вопросам сохранения памятников архитектуры, помогать в подготовке документов для придания конкретному объекту охранного статуса. Кроме того, они планируют налаживать взаимодействие с местными градозащитными организациями и делиться столичным опытом защиты архитектурного наследия.

Союз архитекторов Москвы готовит программу по защите архитектурного наследия второй половины ХХ века. Речь идет о зданиях конца 1950-х и вплоть до окончания советской эпохи. Яркими представителями архитектурных стилей тех лет, к примеру, являются здание библиотеки ИНИОН, кинотеатр "Россия" в Москве, Областная научная библиотека в Самаре, Белая башня (здание Свердловского обкома КПСС) и Клуб строителей в Екатеринбурге. Под охрану государства могут быть взяты только здания старше 40 лет, поэтому для некоторой позднесоветской архитектуры необходимо разработать специальный охранный статус. Кроме того, московские архитекторы работают над системой поощрений, которая бы побудила реставраторов восстанавливать такие дома. Свои предложения они планируют передать властям столицы.



Ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский считает, что для защиты наследия Советского Союза необходимо объединить усилия архитекторов со всей страны.

"В Москве работа по охране наследия поставлена достаточно хорошо, но в провинции ситуация сложнее. Иваново, Саратов, Екатеринбург, Новосибирск – города с богатейшим наследием архитектуры русского авангарда, советского классицизма, модернизма и конструктивизма. И все эти шедевры остаются практически без защиты. У столичных архитекторов обширный опыт, которым они могли бы поделиться с регионами. И сотрудники моего института готовы поддержать их в этом", – подчеркнул эксперт.

Бывший глава НИИиПИ Генплана Москвы, главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко отмечает, что присвоить зданию охранный статус можно несколькими путями.

"Здание может получить охранный статус с эстетической точки зрения, если его внешний вид имеет важное культурное значение. Или если оно связано с каким-либо историческим событием. Либо если оно по какой-то иной причине важно для градостроительного комплекса города. В любом случае, нужно принимать какие-то решения, если мы хотим сохранить наследие не только 18 века, но и более поздних эпох", – пояснил он.

Союз архитекторов Москвы сформировал собственную градозащитную организацию. Впервые об этой идее в профессиональном сообществе заявили летом 2016 года. Сразу было определено, что из членов союза сформируют комиссию, которая станет отслеживать ситуацию с охраной культурного наследия столицы. Основу комиссии составляет инициативная группа из трех-четырех человек, которые при необходимости будут привлекать к рассмотрению того или иного вопроса других архитекторов.

Кроме того, во всех московских архитектурно-строительных вузах предлагают создать кафедры сохранения архитектурного наследия столицы. Авторы инициативы отмечают, что программа может носить факультативный характер, однако, несомненно, будет очень полезна всем будущим архитекторам и строителям.