Жилой дом Минобороны СССР спасли от незаконной переделки

ИТАР-ТАСС

Департамент культурного наследия города Москвы приостановил незаконные работы, искажающие фасады памятника архитектуры "Жилой дом Министерства обороны СССР", расположенного по адресу: Садовая-Кудринская ул., д.28-30, стр.1., сообщается на сайте ведомства.

Обеспокоенность Мосгорнаследия вызвана тем, что проводимые на объекте работы не были согласованы с департаментом и могли нанести серьезный вред фасаду памятника, облицованного вулканическим туфом.

В соответствии с действующим законодательством, все работы, проводимые на объектах культурного и исторического значения, должны производиться только по согласованию с Мосгорнаследием силами специализированных организаций.

Монументальный жилой дом Министерства обороны СССР - произведение выдающегося советского зодчего Льва Руднева является памятником архитектуры. Примечательно, что в этом доме находилась последняя квартира талантливого зодчего и его мастерская.