Цикл лекций об архитекторах ХХ века представят в ЗИЛе

Фото: ИТАР-ТАСС

Цикл лекций "Архитектура: руководство к пониманию", посвященный мастерам архитектуры ХХ века, запланирован в культурном центре ЗИЛ в феврале. Посетителей познакомят с деятельностью известных российских и зарубежных архитекторов, создававших уникальные здания и города. Также в программе – рассказы об основных стилях и этапах развития архитектуры.

Лекция "Лидеры советского конструктивизма: М. Гинзбург, И. Леонидов, братья Веснины" состоится 3 февраля. Вести ее будет историк архитектуры, член Союза краеведов России Денис Ромодин. Он расскажет о деятельности архитекторов, ставших символами русской архитектуры авангарда.



Лекцию "Своеобразный почерк советских зодчих: Н. Ладовский, К. Мельников, И. Голосов" организаторы предлагают посетить 10 февраля. О представителях советского арт-деко расскажет кандидат архитектуры, профессор МАРХИ, автор ряда книг и статей по искусству и архитектуре авангарда Елена Овсянникова.



Лекция "Интернациональный стиль ХХ века: Ле Корбюзье, Гропиус, Мис ван дер Роэ, Понти" пройдет 17 февраля. Мероприятие проведет кандидат искусствоведения Николай Васильев. Вас ждет рассказ об авторе самого известного манифеста современной архитектуры и создателе высококлассных образцов технологичной архитектуры.



Лекция "Современная архитектура: Перре, Аалто, Райт, Сааринен, Терраньи, Мендельсон" завершит цикл 24 февраля. В рамках мероприятия вы узнаете об авторе проектов уникальных зданий из железобетона, создателе самых известных произведений архитектуры и дизайна Финляндии и лидере американского модернизма. Эту лекцию также проведет Елена Овсянникова.

Начало лекций в 19.30. Вход свободный.