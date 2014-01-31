Форма поиска по сайту

31 января 2014, 15:22

Культура

Эксперт расскажет об архитектурных конкурсах и проектах

Фото: muar.ru

31 января в Музее архитектуры имени Щусева пройдет лекция "От конкурса до проекта". Прочтет ее архитектор Владимир Плоткин. Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Владимир Плоткин - успешный и активный участник архитектурных конкурсов. Творческое производственное объединение "Резерв", главным архитектором и лидером которого он является, приняло участие в 24 конкурсах за последние два года, в четырех из которых одержало победу. Один проект уже реализован. В том числе, участвовал "Резерв" и в конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье", в котором завоевал второе место.

Лекция состоится в рамках выставки "Открытый город. Новая градостроительная политика Москвы", которую курирует главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Выставка посвящена архитектурным и градостроительным конкурсам – одним из главных инструментов повышения качества городской среды.

Начало трансляции - в 19.00.

Трансляция завершена.

