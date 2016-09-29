Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября 2016, 17:26

Культура

"Москва онлайн" покажет экскурсию по новому творческому кластеру "Хлебозавод №9"

2 октября москвовед и автор проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов проведет авторскую прогулку. Здание хлебозавода является одним из шедевров архитектуры русского авангарда. В 1920-х его спроектировал молодой инженер Георгий Марсаков. Новые технологии позволяли предприятию выпекать рекордное количество хлеба. Завод Марсакова имел цилиндрическую форму и внешне чем-то напоминал огромный каравай. На экскурсии слушатели узнают, как работали хлебопекарные автоматы и каким образом они спасли советскую женщину от кухонного рабства.

Смотрите прямую трансляцию прогулки на портале Москва онлайн 2 октября в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
архитектура лекции мастер-классы хлебозавод Москва онлайн москвоведение смотреть онлайн на m24.ru Москва глазами инженера Москва онлайн: мастер-классы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика