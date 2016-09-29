"Москва онлайн" покажет экскурсию по новому творческому кластеру "Хлебозавод №9"

2 октября москвовед и автор проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов проведет авторскую прогулку. Здание хлебозавода является одним из шедевров архитектуры русского авангарда. В 1920-х его спроектировал молодой инженер Георгий Марсаков. Новые технологии позволяли предприятию выпекать рекордное количество хлеба. Завод Марсакова имел цилиндрическую форму и внешне чем-то напоминал огромный каравай. На экскурсии слушатели узнают, как работали хлебопекарные автоматы и каким образом они спасли советскую женщину от кухонного рабства.

Смотрите прямую трансляцию прогулки на портале Москва онлайн 2 октября в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]