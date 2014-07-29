В "Пионере" бесплатно покажут "архитектурное" кино

"Афиша": В кинотеатре "Пионер" открылся фестиваль "Архитектурное кино"

В летнем кинотеатре Парка Горького "Пионер" проходит фестиваль "Архитектурное кино". Для показа отбирались фильмы, одними из главных "героев" которых стали архитектура и дизайн.

30 июля гости Парка Горького смогут посмотреть антиутопию "Бегство Логана". Фильм снят в 1976 году Майклом Андерсоном, на счету ленты - многочисленные награды, в том числе специальный "Оскар" за визуальные эффекты. Действие картины происходит в XXIII веке в городе под куполом, который управляется машинам. Все граждане живут только до 30 лет.

"Орфей" Жана Кокто покажут 15 августа. На экране развернется история знаменитого поэта, снятая в 1950 году.

Увидеть самый старый из сохранившихся мостов Парижа зрителям "Архитектурного кино" удастся 27 августа. Картину "Любовники с Нового моста" Леос Каракс снимал в течение трех лет, причем актеры работали как на настоящем мосту, который ради этого перекрывали, так и на его копии. По сюжету, главные герои фильма, потерявшая зрение художница и бездомный, встречаются на мосту. В фильме 1991 года сыграла Жюльет Бинош.

Расписание сеансов можно найти здесь.