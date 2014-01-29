Две тысячи зданий получат художественную подсветку до 2016 года

Архитектурно-художественная подсветка в 2014 году

До 2016 года в столице планируется оснастить объектами архитектурной подсветки около двух тысяч зданий, в том числе в этом году - 352 здания.

На эти цели будет потрачено 4 миллиарда рублей. Из которых 2 миллиарда рублей - на архитектурно-художественную подсветку, 1 миллиард рублей - на освещение дворов и 1 миллиард рублей - на капитальный ремонт имеющейся подсветки.

"Новая архитектурно-художественная подсветка установлена на ул. Тверская, на ул. Новый Арбат и на проспекте Мира. В прошлом году освещение появилось на 431 здании. Новый облик приобрело Садовое кольцо, 258 зданий получили золотистую подсветку", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, особое внимание уделялось световому оформлению территорий внутри Садового и Бульварного колец. Для каждого бульвара был разработан индивидуальный проект подсветки в соответствии с его культурным и историческим значением.

Кроме того, были оформлены центральные площади и проспекты, вылетные магистрали, где ведется реконструкция, в частности, Каширское и Варшавское шоссе.

Напомним, световое оформление московских улиц будет меняться в зависимости от времени года. Так, власти Москвы утвердили новую концепцию светового оформления города на осенне-зимний период с 1 ноября по 1 апреля.

Празднично оформить улицы города помогут объемно-пространственные световые конструкции, "звездное небо" над проезжей частью улиц и световые инсталляции.

В качестве технических средств декоративной иллюминации будут использоваться современные энергоэкономичные и безопасные в эксплуатации светотехнические изделия.