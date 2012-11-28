Форма поиска по сайту

28 ноября 2012, 18:03

Культура

Усадьба Морозовых и гостиница "Шевалье" могут стать памятниками

Фото: ИТАР-ТАСС

Рабочая группа комиссии при правительстве Москвы по градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия рекомендовала включить усадьбу Морозовых и гостиницу "Шевалье" в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения.

Гостиница "Шевалье" была построена в 1830-1840-х годах купцом Ипполитом Шевалье. В ней останавливались такие известные писатели и поэты, как Николай Некрасов, Иван Пущин, Афанасий Фет и Лев Толстой. Здание находится в Камергерском переулке, 4.

Городская усадьба Морозовых была возведена в конце XVIII века. В 1898 году по проекту архитектора Н.А. Ильинского была произведена перепланировка здания под промышленное производство. Располагается на Николоямской улице, 47, пишет РИА Новости.

архитектура памятники культурное наследие

