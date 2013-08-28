Около 300 зданий получат красочную подсветку до 2015 года

Развитие единой световой среды Москвы

Работы по архитектурно-художественному освещению зданий и сооружений в Москве ведутся с 2011 года. Подсветку должны сделать на магистралях, мостах и зданиях-архитектурных памятниках.

Так, на Бульварном кольце планируется подсветить 10 зданий, на улице Большая Якиманка в центре столицы - 15, на Кутузовском и Ленинградском проспектах - соответственно 19 и 43, на проспекте Мира - 51.

Начиная с 2011 года архитектурно-художественной подсветки "удостоились" Исторический музей на Красной площади; Пашков дом, принадлежащий Российской государственной библиотеке, и около 300 других зданий, расположенных, в частности, на площади Тверская Застава, Новинском бульваре, Манежной площади, набережной Тараса Шевченко.

В 2014-2015 годах будет подсвечено еще около 200 зданий на Рублевском шоссе, МКАД, Ленинградском проспекте и ВВЦ.

Что касается объектов наружного освещения, их в столице в 2013 году установлено около 5,6 тысячи, в том числе свыше 1500 - в Центральном, более 300 - в Юго-Восточном и Северном, около 300 - в Северо-Восточном, почти 240 - в Юго-Западном и около 200 - в Северо-Западном административных округах.