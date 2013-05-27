Форма поиска по сайту

27 мая 2013, 17:39

Культура

В Москве сохранят конструктивистские кварталы

Фото: ИТАР-ТАСС

Конструктивистские кварталы Москвы будут сохранены, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в эфире телеканала "Москва 24".

"Не сносить – сохранить эти кварталы и взять их в реконструкцию, инновацию через определенные инструменты градостроительного развития", – сказал он.

Левкин отметил, что реконструкция конструктивистских кварталов будет проводиться с привлечением средств инвесторов.

Напомним, в настоящее время проходит благотворительный конкурс на концепцию музея "Дом Мельникова", цель которого - сформулировать идеи по созданию музея и привлечению внимания общественности к проблеме сохранения памятника архитектуры советского авангарда.

