В Москве сохранят конструктивистские кварталы

Фото: ИТАР-ТАСС

Конструктивистские кварталы Москвы будут сохранены, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в эфире телеканала "Москва 24".



"Не сносить – сохранить эти кварталы и взять их в реконструкцию, инновацию через определенные инструменты градостроительного развития", – сказал он.

Левкин отметил, что реконструкция конструктивистских кварталов будет проводиться с привлечением средств инвесторов.

Напомним, в настоящее время проходит благотворительный конкурс на концепцию музея "Дом Мельникова", цель которого - сформулировать идеи по созданию музея и привлечению внимания общественности к проблеме сохранения памятника архитектуры советского авангарда.