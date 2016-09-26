Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября 2016, 11:32

Культура

Кинотеатр "Орбита" ждет масштабная реконструкция

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Кинотеатру "Орбита" на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки сделают закругленный фасад с большим количеством прозрачного стекла, алюминиевых и керамических вставок, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Москомархитектуры.

Масштабные изменения ждут и внутреннюю часть кинотеатра. Так, вместо одного большого зала, в нем появится мультиплекс с несколькими залами, который позволит показывать сразу несколько фильмов. Кроме того, в здании расположатся супермаркет, различные магазины и киоски, кафе и рестораны. Все помещения обновленного здания будут доступны для маломобильных категорий граждан.

39 кинотеатров

Кинотеатр "Орбита" реконструируют по программе трансформации 39 столичных кинотеатров советской постройки. Ранее сообщалось, что кинотеатр "Рига" на северо-востоке столицы реконструируют таким образом, что его фасад со стороны Алтуфьевского шоссе будет полностью прозрачным.
архитектура дома кинотеатр планы Орбита городское хозяйство парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция строительство и снос

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика