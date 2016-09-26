Кинотеатр "Орбита" ждет масштабная реконструкция

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Кинотеатру "Орбита" на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки сделают закругленный фасад с большим количеством прозрачного стекла, алюминиевых и керамических вставок, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Москомархитектуры.

Масштабные изменения ждут и внутреннюю часть кинотеатра. Так, вместо одного большого зала, в нем появится мультиплекс с несколькими залами, который позволит показывать сразу несколько фильмов. Кроме того, в здании расположатся супермаркет, различные магазины и киоски, кафе и рестораны. Все помещения обновленного здания будут доступны для маломобильных категорий граждан.