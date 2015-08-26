В палатах Аверкия Кириллова представят "Утраченную Москву в 3D моделях"

Фото: facebook.com/events/1396457390668879

6 октября в палатах Аверкия Кириллова откроется выставка "Утраченная Москва в 3D моделях".

Как сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook, на выставке будут представлены изображение домов, потерянных за последние годы. Гости смогут увидеть объемные цветные изображения дома Андрея Болконского на Воздвиженке, доходных домов Привалова на Садовнической и Прошиных на Тверской, дома архитектора Соколова в Электрическом переулке, Монастырской гостиницы на Абельмановской, городской усадьбы на Большой Ордынке и многих других памятников архитектуры Москвы.

Кроме того, организаторы предложат ознакомиться с чертежами и архивными фотографиями.