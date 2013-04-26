Главные башни Кремля: Спасская, Боровицкая и Никольская

В Московском Кремле находятся 20 башен. 355 лет назад одна из них - Фроловская башня - указом царя Алексея Михайловича была переименована в Спасскую в честь иконы Спаса Нерукотворного, находившейся над воротами со стороны Красной площади. М24.ru к этому событию приурочил рассказ об истории главных башен Московского Кремля.

Спасская башня была построена в 1491 году в период княжения Ивана III по проекту итальянского архитектора Пьетро Антонио Солари. Ее строительство положило начало сооружению восточной линии укреплений Кремля. Ворота Спасской башни с древнейших времен считались главными воротами Кремля и почитались в народе "святыми", так как через них проходили торжественные шествия духовенства, Крестные ходы и выходы Патриарха. Кроме того, все правители России, начиная с Михаила Федоровича, перед венчанием на царство торжественно проходили через ворота Спасской башни.

В середине XVII века на главную башню Кремля водрузили двуглавого орла, а рубиновая звезда впервые была установлена в 1937 году. На башне находятся также главные часы страны – кремлевские куранты. Первые часы были установлены в 1491 году, а в начале XVIII века их сменили голландские часы "с музыкой". Куранты, которые сегодня украшают башню, были смонтированы в середине XIX века – это механические часы с гиревым приводом.

Все башни Кремля построены в одном архитектурном стиле, и только Никольская башня выбивается из общего ансамбля. Как и Спасская, она была построена в 1491 году по проекту Пьетро Антонио Солари, но позже, в XIX веке, была перестроена в готическом стиле. Название башни происходит от иконы Николы Можайского, которая раньше размещалась над ее воротами.

Боровицкая башня в настоящее время выполняет функцию основного проезда для правительственных кортежей. Первое название башни происходит от Боровицкого холма, на склоне которого она стоит. Второе название – Предтеченская – было присвоено царским указом от 1658 года и происходит от располагавшейся рядом церкви Рождества Иоанна Предтечи и иконы св. Иоанна Предтечи, размещавшейся над воротами.

После смерти Пьетро Антонио Солари в 1493 году возводить башни Кремля стал Алевиз Фрязин (Алоизио да Милано). Так, он спроектировал Троицкую и Кутафью башню. Кроме того, зодчий достраивал кремлевские укрепления, которые не успел завершить Солари. В 1499-1508 годах он возводил Большой Кремлевский дворец и стены от дворца до Боровицкой башни. В 1508-1519 годах – работал над стенами, башнями и рвами Кремля со стороны Неглинной.

Стоит отметить, что Кутафья башня является единственной сохранившейся из предмостных башен Кремля – не встроенных в стену, а служивших для охраны ведущих в крепость мостов. Она расположена напротив Троицкой башни и соединена с ней наклонным мостом. Название башни происходит от слова "кут" – "укрытие", "угол".

Еще один итальянский архитектор – Антон Фрязин (Антонио Джиларди) – спроектировал две башни Кремля – Тайницкую и Водовзводную (Свиблову) башню. В хронологическом порядке Тайницкая башня была построена первой – в 1485 году. Название происходит от находившегося в башне колодца-тайника и проходившего через башню потайного хода к Москве-реке.

Водовзводная – одна из трех башен Кремля, которая имеет круглое сечение, а не квадратное, как все остальные башни. Первое название – Водозводная – происходит от установленной в башне в 1633 году подъемной машины, подававшей воду в кремлевские сады. Второе название башни – Свиблова – связывают с боярской фамилией Свибло или Свибловых, отвечавших за ее строительство.

Любопытно, что у двух башен Кремля имен нет – их так и называют Первая Безымянная и Вторая Безымянная.