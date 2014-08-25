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Город

25 августа 2014, 13:22

Лекции недели: инструкция по принятию решений и еда в мегаполисе

архитектура экскурсии лекции город мастер-классы Шехтель урбанистика смотреть онлайн на m24.ru Стенли Кубрик нуар

Роль еды в современном мегаполисе, один из лучших фильмов Стэнли Кубрика в жанре нуар, взаимодействие машин и людей в большом городе и экскурсия по Москве, которую вы не знаете. Эти и другие лекции города - в материале сетевого издания M24.ru.

Каждую неделю сетевое издание M24.ru транслирует самые интересные и важные лекции в городе. О ближайших трансляциях можно узнать из сюжета. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.

Понедельник, 25 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Принимать решения, которые сделают человека счастливыми, научат на мастер-классе в понедельник. Гостям объяснят, как не сомневаться, делать правильный выбор и достигать гармонии с собой.

  • Место: Brainmania, Орджоникидзе, 11 строение 11
  • Время: 19.00
  • Стоимость: 500 рублей. Регистрация по ссылке
  • Что можно узнать на лекции: как перестать сомневаться


    • Вторник, 26 августа

    Фото: M24.ru

    В Культурном центре ЗИЛ поговорят о еде в жизни современного города. Почему продукты меняют мегаполис, как влияют на облик городов и какую роль играют в современной культуре - обо всем этом в лекции куратора гастрономического фестиваля Omnivore Елены Вольцигнер.

  • Место: Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4, строение 1
  • Время: 19.30
  • Стоимость: бесплатно по регистрации
  • Что можно узнать на лекции: почему современный человек уделяет так много внимания еде


    • Среда, 27 августа

    Кадр из фильма "Убийство"

    Ссылки по теме

    В среду пройдет показ и обсуждение картины Стенли Кубрика "Убийство" ("Большой куш"). Фильм в жанре нуар рассказывает о бывшем заключенном Джонни, который пытается провернуть дело на два миллиона. Картины-нуар повествуют об Америке 1940-х - 50-х годов в пессимистичной и депрессивной манере. Интерес к жанру вернулся с выходом второй части "Города грехов". Добавим, фильмы-нуар показывают на ARTPLAY каждую среду, а картины для показов выбирает кинокритик сетевого издания M24.ru Максим Эйдис.

  • Место: Центр Дизайна ARTPLAY, Творческое объединение RODNYA, Нижняя Сыромятническая, 10, строение 7
  • Время: 20.00
  • Стоимость: вход свободный
  • Что можно узнать на лекции: увидеть один из лучших фильмов 50-х годов


    • Четверг, 28 августа

    Фото: ИТАР-ТАСС

    Как живут города и автомобили спустя сто лет после изобретения светофора? О проблеме коллапсов на дорогах поговорит урбанист и эксперт в области организации транспортной среды Михаил Блинкин. Спикер расскажет, почему для дорог в Москве не подходит опыт европейских и азиатских мегаполисов, что может стать с городскими парковками и общественным транспортом. В конце выступления Блинкина - вопросы аудитории.

  • Место: Летний кинотеатр "Пионер" в парке Горького, Крымский Вал, 9
  • Время: 19.00
  • Стоимость: бесплатно, регистрация и подробности - здесь
  • Что можно узнать на лекции: каким был первый светофор и что ждет общественный транспорт


    • Пятница, 29 августа

    Одно из самых известных творений Фехтеля - Ярославский вокзал. Фото: ИТАР-ТАСС

    Экскурсия по стопам архитектора-модерниста Федора Шехтеля пройдет в пятницу. Гид не только покажет московские работы Шехтеля, но и расскажет, почему некоторые здания перемещали с места на место, кто опубликовал первую книгу Маяковского, у какого столичного дома есть двойник в Италии и кто такой "черный Пьеро". Экскурсия будет идти три часа.

  • Место: Тверская, 19 (выход из метро "Пушкинская" или "Тверская" к Большой Бронной улице)
  • Время: 19.00
  • Стоимость: 300 рублей, подробности по ссылке
  • Что можно узнать на лекции: погулять по незнакомой Москве

    • Сюжет: Расписание столичных лекций

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