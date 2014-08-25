Лекции недели: инструкция по принятию решений и еда в мегаполисе

Роль еды в современном мегаполисе, один из лучших фильмов Стэнли Кубрика в жанре нуар, взаимодействие машин и людей в большом городе и экскурсия по Москве, которую вы не знаете. Эти и другие лекции города - в материале сетевого издания M24.ru.

Каждую неделю сетевое издание M24.ru транслирует самые интересные и важные лекции в городе. О ближайших трансляциях можно узнать из сюжета. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.

Понедельник, 25 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Принимать решения, которые сделают человека счастливыми, научат на мастер-классе в понедельник. Гостям объяснят, как не сомневаться, делать правильный выбор и достигать гармонии с собой.

Место: Brainmania, Орджоникидзе, 11 строение 11 Время: 19.00 Стоимость: 500 рублей. Регистрация по ссылке Что можно узнать на лекции: как перестать сомневаться



Вторник, 26 августа

Фото: M24.ru

В Культурном центре ЗИЛ поговорят о еде в жизни современного города. Почему продукты меняют мегаполис, как влияют на облик городов и какую роль играют в современной культуре - обо всем этом в лекции куратора гастрономического фестиваля Omnivore Елены Вольцигнер.

Место: Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4, строение 1 Время: 19.30 Стоимость: бесплатно по регистрации Что можно узнать на лекции: почему современный человек уделяет так много внимания еде



Среда, 27 августа

Кадр из фильма "Убийство"

В среду пройдет показ и обсуждение картины Стенли Кубрика "Убийство" ("Большой куш"). Фильм в жанре нуар рассказывает о бывшем заключенном Джонни, который пытается провернуть дело на два миллиона. Картины-нуар повествуют об Америке 1940-х - 50-х годов в пессимистичной и депрессивной манере. Интерес к жанру вернулся с выходом второй части "Города грехов". Добавим, фильмы-нуар показывают на ARTPLAY каждую среду, а картины для показов выбирает кинокритик сетевого издания M24.ru Максим Эйдис.

Место: Центр Дизайна ARTPLAY, Творческое объединение RODNYA, Нижняя Сыромятническая, 10, строение 7 Время: 20.00 Стоимость: вход свободный Что можно узнать на лекции: увидеть один из лучших фильмов 50-х годов



Четверг, 28 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Как живут города и автомобили спустя сто лет после изобретения светофора? О проблеме коллапсов на дорогах поговорит урбанист и эксперт в области организации транспортной среды Михаил Блинкин. Спикер расскажет, почему для дорог в Москве не подходит опыт европейских и азиатских мегаполисов, что может стать с городскими парковками и общественным транспортом. В конце выступления Блинкина - вопросы аудитории.

Место: Летний кинотеатр "Пионер" в парке Горького, Крымский Вал, 9 Время: 19.00 Стоимость: бесплатно, регистрация и подробности - здесь Что можно узнать на лекции: каким был первый светофор и что ждет общественный транспорт



Пятница, 29 августа

Одно из самых известных творений Фехтеля - Ярославский вокзал. Фото: ИТАР-ТАСС

Экскурсия по стопам архитектора-модерниста Федора Шехтеля пройдет в пятницу. Гид не только покажет московские работы Шехтеля, но и расскажет, почему некоторые здания перемещали с места на место, кто опубликовал первую книгу Маяковского, у какого столичного дома есть двойник в Италии и кто такой "черный Пьеро". Экскурсия будет идти три часа.