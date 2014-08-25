Лекции недели: инструкция по принятию решений и еда в мегаполисе

Роль еды в современном мегаполисе, один из лучших фильмов Стэнли Кубрика в жанре нуар, взаимодействие машин и людей в большом городе и экскурсия по Москве, которую вы не знаете. Эти и другие лекции города - в материале сетевого издания M24.ru.
Каждую неделю сетевое издание M24.ru транслирует самые интересные и важные лекции в городе. О ближайших трансляциях можно узнать из сюжета. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.
Понедельник, 25 августа
Фото: ИТАР-ТАСС
Принимать решения, которые сделают человека счастливыми, научат на мастер-классе в понедельник. Гостям объяснят, как не сомневаться, делать правильный выбор и достигать гармонии с собой.
Вторник, 26 августа
Фото: M24.ru
В Культурном центре ЗИЛ поговорят о еде в жизни современного города. Почему продукты меняют мегаполис, как влияют на облик городов и какую роль играют в современной культуре - обо всем этом в лекции куратора гастрономического фестиваля Omnivore Елены Вольцигнер.
Среда, 27 августа
Кадр из фильма "Убийство"
В среду пройдет показ и обсуждение картины Стенли Кубрика "Убийство" ("Большой куш"). Фильм в жанре нуар рассказывает о бывшем заключенном Джонни, который пытается провернуть дело на два миллиона. Картины-нуар повествуют об Америке 1940-х - 50-х годов в пессимистичной и депрессивной манере. Интерес к жанру вернулся с выходом второй части "Города грехов". Добавим, фильмы-нуар показывают на ARTPLAY каждую среду, а картины для показов выбирает кинокритик сетевого издания M24.ru Максим Эйдис.
Четверг, 28 августа
Фото: ИТАР-ТАСС
Как живут города и автомобили спустя сто лет после изобретения светофора? О проблеме коллапсов на дорогах поговорит урбанист и эксперт в области организации транспортной среды Михаил Блинкин. Спикер расскажет, почему для дорог в Москве не подходит опыт европейских и азиатских мегаполисов, что может стать с городскими парковками и общественным транспортом. В конце выступления Блинкина - вопросы аудитории.
Пятница, 29 августа
Одно из самых известных творений Фехтеля - Ярославский вокзал. Фото: ИТАР-ТАСС
Экскурсия по стопам архитектора-модерниста Федора Шехтеля пройдет в пятницу. Гид не только покажет московские работы Шехтеля, но и расскажет, почему некоторые здания перемещали с места на место, кто опубликовал первую книгу Маяковского, у какого столичного дома есть двойник в Италии и кто такой "черный Пьеро". Экскурсия будет идти три часа.