Декор XVIII века нашли под штукатуркой здания на Смоленском бульваре

Фото: департамент культурного наследия

Декор XVIII века обнаружили при реконструкции здания на Смоленском бульваре, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия. В результате ведомство остановило работы.

Здание находится по адресу: Смоленский бульвар, дом 19, строение 2. По данным экспертов, в его основе – усадебный дом XVIII века. На протяжении нескольких веков его несколько раз перестраивали. Сначала здесь располагался главный дом городской усадьбы Каменского, затем – Земледельческое училище. Центральная часть дома в два-три этажа конца XVIII–XIX веков сохранилась до настоящего времени.

В 2015 году Мосгорнаследие согласовало реконструкцию здания с сохранением композиции и декоративных принципов. Работы были начаты по заказу аппарата уполномоченного по правам человека в России.

