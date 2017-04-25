Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля 2017, 13:11

Культура

Декор XVIII века нашли под штукатуркой здания на Смоленском бульваре

Фото: департамент культурного наследия

Декор XVIII века обнаружили при реконструкции здания на Смоленском бульваре, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия. В результате ведомство остановило работы.

Здание находится по адресу: Смоленский бульвар, дом 19, строение 2. По данным экспертов, в его основе – усадебный дом XVIII века. На протяжении нескольких веков его несколько раз перестраивали. Сначала здесь располагался главный дом городской усадьбы Каменского, затем – Земледельческое училище. Центральная часть дома в два-три этажа конца XVIII–XIX веков сохранилась до настоящего времени.

В 2015 году Мосгорнаследие согласовало реконструкцию здания с сохранением композиции и декоративных принципов. Работы были начаты по заказу аппарата уполномоченного по правам человека в России.
архитектура культура здания культурное наследие семейная и молодёжная политика

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика