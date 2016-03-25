Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта 2016, 15:20

Культура

LIVE: проект ВДНХ на Венецианской архитектурной биеннале

28 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации архитектурно-художественного проекта ВДНХ, который Россия продемонстрирует на Венецианской биеннале. Итальянская выставка продлится до конца ноября. На ней российские представители расскажут о прошлом, настоящем и будущем Всероссийской выставки народного хозяйства.

О том, как будет проходить биеннале, почему именно ВДНХ станет главной темой экспозиции, расскажут:

  • ректор Российской академии художеств имени. Репина, комиссар павильона России в Венеции Семен Михайловский;
  • главный архитектор Москвы, куратор экспозиции Сергей Кузнецов;
  • генеральный директор ВДНХ, сокуратор экспозиции Екатерина Проничева.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 28 марта в 13:00
  • Что: обсуждение русского проекта на Венецианской биеннале
  • Кто: Сергей Кузнецов, Семен Михайловский, Екатерина Проничева
  • Кому смотреть: москвичам

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
архитектура ВДНХ Венецианская архитектурная биеннале прямые трансляции смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика