LIVE: проект ВДНХ на Венецианской архитектурной биеннале

28 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации архитектурно-художественного проекта ВДНХ, который Россия продемонстрирует на Венецианской биеннале. Итальянская выставка продлится до конца ноября. На ней российские представители расскажут о прошлом, настоящем и будущем Всероссийской выставки народного хозяйства.

О том, как будет проходить биеннале, почему именно ВДНХ станет главной темой экспозиции, расскажут:



ректор Российской академии художеств имени. Репина, комиссар павильона России в Венеции Семен Михайловский;

главный архитектор Москвы, куратор экспозиции Сергей Кузнецов;

генеральный директор ВДНХ, сокуратор экспозиции Екатерина Проничева.

