В Москве уберут незаконную рекламу из оконных проемов

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В центре Москвы демонтируют рекламу в оконных проемах на фасадах зданий. Об этом m24.ru рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В пресс-службе ЦАО отметили, что уже очищены от рекламы ряд зданий на Мясницкой улице.
По словам Алексея Немерюка, в центре Москве убирают несанкционированную рекламу в окнах и витринах на фасадах зданий. "Приводим в порядок центр Москвы для того, чтобы оформление фасадов соответствовало стандартам и порядку размещения рекламных конструкций", - пояснил чиновник.
Руководитель пресс-службы Центрального округа Павел Большунов рассказал, что в частности недавно были очищены ряд фасадов на Мясницкой улице возле станции метро "Чистые пруды". "Несанкционированную рекламу убрали, а стекла помыли", - сказал он.
Как пояснил m24.ru пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Константин Горохов, их ведомство также занимается демонтажем рекламы по предписанию ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций). "ОАТИ проверяет рекламу, согласно тем стандартам, которые установил Москомархитектуры, – пояснил он. – Когда обнаружено нарушение, сотрудники ОАТИ уведомляют об этом собственника. Если он сам не справляется, то мы уже устраняем проблему".
По словам Горохова, так как в центре города в основном рекламу размещают магазины, то эта уже прерогатива департамента торговли и услуг.
Вице-президент "Союза архитекторов России" Максим Перов считает, что из-за рекламы на фасадах зданий "исчезает архитектура", особенно если речь идет об исторических строениях. По словам архитектора, в городе не должно быть избыточно много рекламы.
"Когда на Тверской улице были рекламные перетяжки, у нее был определенный имидж. Когда их сняли, Тверская по-новому заиграла и раскрылась", – отметил он.
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По мнению архитектора, в большом количестве рекламу можно размещать на окраинах вдоль трасс, но не в центре города.
Как пояснил председатель коллегии адвокатов "Принципиальная позиция" Сергей Кузнецов, чтобы привлечь к ответственности за нарушение правил размещения рекламы, нужно иметь контактные данные ее владельца.
"Если реклама безличная и точных контактов владельца нет, то ее просто снимут и увезут. Если есть документы о том, кто ее устанавливал, то ответственности не избежать", - сказал Кузнецов.
В пределах Третьего транспортного кольца все вывески должны быть приведены в соответствия с новыми требованиями до 1 июля 2016 года. В апреле Сергей Собянин на год перенес срок внедрения новых правил размещения вывесок за пределами ТТК. Там информационные конструкции должны размещать по новым правилам с 1 июля 2017 года. Такое решение принято в соответствии с антикризисным планом московского правительства.
Анатолий Федотов, Марина Курганская