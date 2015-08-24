В Москве уберут незаконную рекламу из оконных проемов

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В центре Москвы демонтируют рекламу в оконных проемах на фасадах зданий. Об этом m24.ru рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В пресс-службе ЦАО отметили, что уже очищены от рекламы ряд зданий на Мясницкой улице.

По словам Алексея Немерюка, в центре Москве убирают несанкционированную рекламу в окнах и витринах на фасадах зданий. "Приводим в порядок центр Москвы для того, чтобы оформление фасадов соответствовало стандартам и порядку размещения рекламных конструкций", - пояснил чиновник.

Руководитель пресс-службы Центрального округа Павел Большунов рассказал, что в частности недавно были очищены ряд фасадов на Мясницкой улице возле станции метро "Чистые пруды". "Несанкционированную рекламу убрали, а стекла помыли", - сказал он.

Как пояснил m24.ru пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Константин Горохов, их ведомство также занимается демонтажем рекламы по предписанию ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций). "ОАТИ проверяет рекламу, согласно тем стандартам, которые установил Москомархитектуры, – пояснил он. – Когда обнаружено нарушение, сотрудники ОАТИ уведомляют об этом собственника. Если он сам не справляется, то мы уже устраняем проблему".

По словам Горохова, так как в центре города в основном рекламу размещают магазины, то эта уже прерогатива департамента торговли и услуг.



В Москве действует порядок размещения информационных конструкций. При размещении вывесок на многоквартирных домах запрещается закреплять их выше линии второго этажа, на козырьках зданий, в оконных и дверных проемах, витражах и витринах, на лоджиях и балконах. В 2014 году Мосгордума приняла поправки, согласно которым за незаконное размещение рекламы будут штрафовать на миллион рублей. Гражданам грозит штраф в 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч руб, юридическим – от 500 тысяч руб до 1 миллиона рублей. Кроме того, вводится административная ответственность за плохое содержание рекламных конструкций. За подобное нарушение штраф может составить от 2 тысяч руб до 70 тысяч руб.



Вице-президент "Союза архитекторов России" Максим Перов считает, что из-за рекламы на фасадах зданий "исчезает архитектура", особенно если речь идет об исторических строениях. По словам архитектора, в городе не должно быть избыточно много рекламы.

"Когда на Тверской улице были рекламные перетяжки, у нее был определенный имидж. Когда их сняли, Тверская по-новому заиграла и раскрылась", – отметил он.

По мнению архитектора, в большом количестве рекламу можно размещать на окраинах вдоль трасс, но не в центре города.

Как пояснил председатель коллегии адвокатов "Принципиальная позиция" Сергей Кузнецов, чтобы привлечь к ответственности за нарушение правил размещения рекламы, нужно иметь контактные данные ее владельца.

"Если реклама безличная и точных контактов владельца нет, то ее просто снимут и увезут. Если есть документы о том, кто ее устанавливал, то ответственности не избежать", - сказал Кузнецов.

В пределах Третьего транспортного кольца все вывески должны быть приведены в соответствия с новыми требованиями до 1 июля 2016 года. В апреле Сергей Собянин на год перенес срок внедрения новых правил размещения вывесок за пределами ТТК. Там информационные конструкции должны размещать по новым правилам с 1 июля 2017 года. Такое решение принято в соответствии с антикризисным планом московского правительства.

Анатолий Федотов, Марина Курганская