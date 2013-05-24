Форма поиска по сайту

24 мая 2013, 19:06

Культура

В Москве пройдут экскурсии по гаражам архитекторов-модернистов

Фото: ИТАР-ТАСС

26 мая состоится серия экскурсий по гаражам, спроектированным выдающимися архитекторами-модернистами.

Москвичи смогут увидеть Бахметьевский автобусный парк Константина Мельникова, ДК им. Зуева Ильи Голосова, комбинат газеты "Правды" Пантелеймона Голосова и многие другие памятники архитектуры авангарда.

Маршрут проходит и через известные, но редко посещаемые живописные исторические места 18 и 19 веков.

Продолжительность прогулки "Гаражный кооператив. Прогулка от Бахметьевского автобусного парка до Белой площади" составляет 3 часа.

