Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2013, 18:19

Культура

Реставрация Новодевичьего монастыря обойдется в 5,3 миллиарда рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Выполнение проектных работ и реставрация Новодевичьего монастыря потребует 5,3 миллиардов рублей, сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

К настоящему времени уже отреставрирована церковь Сошествия Святого духа, разработана проектная документация по колокольне, Лопухинским, Сетуньским и Казначейским палатам и начата работа над проектами еще по 20 объектам архитектурного ансамбля.

"В 2011 году правительством было принято решение о финансировании реставрационных работ в Новодевичьем монастыре на 2015-2018 годы в объеме 1 миллиард рублей ежегодно. В связи с этим к началу полномасштабного финансирования, то есть к 2015 году, должны быть подготовлены проекты на все 47 объектов архитектурного ансамбля", – передает РИА Новости слова митрополита.

Напомним, в 2011 году в рамках Федеральной целевой программы "Культура России" была разработана концепция по восстановлению ансамбля Новодевичьего монастыря.

Новодевичий монастырь – выдающийся памятник архитектуры XVI-XVII веков. Монастырь был основан в честь Смоленской иконы Божией Матери великим князем Василием III в 1524 году. Является одновременно действующим монастырем и филиалом Государственного исторического музея. В 2004 году монастырь включен в список объектов ЮНЕСКО.

архитектура реставрация Новодевичий монастырь культурное наследие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика