Реставрация Новодевичьего монастыря обойдется в 5,3 миллиарда рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Выполнение проектных работ и реставрация Новодевичьего монастыря потребует 5,3 миллиардов рублей, сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

К настоящему времени уже отреставрирована церковь Сошествия Святого духа, разработана проектная документация по колокольне, Лопухинским, Сетуньским и Казначейским палатам и начата работа над проектами еще по 20 объектам архитектурного ансамбля.

"В 2011 году правительством было принято решение о финансировании реставрационных работ в Новодевичьем монастыре на 2015-2018 годы в объеме 1 миллиард рублей ежегодно. В связи с этим к началу полномасштабного финансирования, то есть к 2015 году, должны быть подготовлены проекты на все 47 объектов архитектурного ансамбля", – передает РИА Новости слова митрополита.

Напомним, в 2011 году в рамках Федеральной целевой программы "Культура России" была разработана концепция по восстановлению ансамбля Новодевичьего монастыря.

Новодевичий монастырь – выдающийся памятник архитектуры XVI-XVII веков. Монастырь был основан в честь Смоленской иконы Божией Матери великим князем Василием III в 1524 году. Является одновременно действующим монастырем и филиалом Государственного исторического музея. В 2004 году монастырь включен в список объектов ЮНЕСКО.