23 ноября 2016, 14:38

Культура

Жизнь и дела Захи Хадид: от студенчества до Притцкеровской премии

История первой женщины, получившей самую престижную архитектурную премию

Дата: 23 ноября в 20:00.

Место: Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева (Бобров переулок, 6, строение 1, 2).

Бизнес-центр DOMINION TOWER в Москве, построенный по проекту Захи Хадид. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Ради чего идти: чтобы проследить творческий путь Захи Хадид от университетских времен до всемирного признания, узнать, чьими работами она вдохновлялась в разные периоды жизни, и научиться находить в ее зданиях цитаты из проектов других архитекторов.

Что еще: лекцию прочитает Оксана Ильзина – историк искусства (СПбГУ), экскурсовод, лектор, автор образовательных программ Эрмитажа.

Цена: 900 рублей по регистрации.

