Знаковые телебашни Москвы и мира

В 2013 году в Москве начнется строительство второй телевизионной башни. Она позволит охватить вещанием удаленные районы и территории, недавно присоединенные к столице. Башня цифрового телевизионного вещания высотой 120 метров должна появиться вблизи поселка Рогово. Внешне "игла" будет представлять собой типовую металлоконструкцию. Пока же строительство не началось, расскажем о самых известных уже построенных башнях Москвы и мира.

Шуховская башня

Фото: ИТАР-ТАСС

Башня на Шаболовке была построена в начале 1920-х годах по проекту архитектора Владимира Шухова. Она выполнена в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Башня признана международными экспертами одним из высших достижений инженерного искусства, является шедевром архитектуры русского авангарда.

Шуховская башня была самым высоким строением в Советской России до появления Останкинской телебашни. Высота башни на Шаболовке – 160 метров. Долгие годы изображение башни являлось эмблемой советского телевидения и заставкой многих телепередач, включая знаменитый "Голубой огонек".

Шедевру инженерного искусства 19 марта 2012 года исполнилось 90 лет. За это время башня ни разу серьезно не реставрировалась, а ее металл сильно подвержен коррозии. В 2011 году Владимир Путин распорядился выделить из федерального бюджета до 135 миллионов рублей на реконструкцию объекта. Работы по реконструкции башни на Шаболовке планируется начать в ближайшее время и завершить в течение двух лет.

В настоящее время башня для вещания не используется.

Останкинская телебашня

Фото: ИТАР-ТАСС

Эфирное телевидение в Москве на сегодняшний день обеспечивает Останкинская телебашня, построенная 45 лет назад.

5 ноября 1967 года после четырех лет строительства телебашня была сдана в эксплуатацию. "Игла" в 540 метров была возведена по проекту инженера Николая Никитина, архитекторов Леонида Баталова и Дмитрия Бурдина. На тот момент и почти до самого конца XX века башня была самым высоким сооружением в мире.

Башня имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. На высоте 328-334 метра в телебашне находится ресторан "Седьмое небо", который в настоящее время находится на реконструкции.

Башня продолжает оставаться одним из уникальных сооружений в мире. Сейчас она является пятым по высоте сооружением после небоскреба Бурдж-Халифа (Дубай), Небесного дерева Токио, телебашни Гуанчжоу (Гуанчжоу) и телебашни Си-Эн Тауэр (Торонто).

Эйфелева башня

Фото: ИТАР-ТАСС

Прародительницей многих башен мира является Эйфелева башня в Париже. Башня была построена в 1889 году ко всемирной выставке в память столетнего юбилея Французской революции. Ее высота составляет 300 метров.

Первоначально планировалось разобрать башню через 20 лет после постройки. Творческая интеллигенция Парижа была возмущена дерзким проектом Эйфеля и называла башню "бесполезной и чудовищной".

От сноса башню спасли радиоантенны. В октябре 1898 года был проведен первый сеанс телеграфной связи между Эйфелевой башней и Пантеоном. А в 1914 году радиоперехват позволил генералу Гальени организовать контратаку на Марне во время Первой мировой войны. В 1921 году состоялась первая непосредственная радиопередача с Эйфелевой башни. Передача регулярных телевизионных программ началась с 1935 года.

Башня является самой посещаемой на планете – за историю башни до 31 декабря 2007 года на ней побывали более 236 миллионов человек.

Небесное дерево Токио

Фото: www.tokyo-skytree.jp

Самой высокой телебашней мира является Tokyo Sky Tree, в переводе на русский – небесное дерево Токио. Высота телебашни вместе с антенной составляет 634 метра. Строительство башни завершилось 29 февраля 2012 года, а ее открытие состоялось 22 мая.

Внешний каркас башни выполнен из стали, через его центр проходит колонна. Каркас башни и центральная колонна структурно разделены и могут двигаться свободно и независимо друг от друга.

Башня используется для цифрового теле- и радиовещания, мобильной телефонной связи и навигационных систем. Кроме того, в башне размещены более 300 бутиков, рестораны, аквариум, планетарий и театр. Башня имеет две смотровых площадки, они размещены на уровне 350 и 450 метров.

Телебашня Гуанчжоу

Фото: www.gztvtower.info

"Игла" в Гуанчжоу на сегодняшний день является второй по высоте телебашней в мире. Высота телебашни составляет 610 метров. Она построена в 2005—2010 годах компанией ARUP к Азиатским Играм 2010 года по проекту голландских архитекторов Mark Hemel и Barbara Kuit.

Любопытно, что аналогом башни послужила башня на Шаболовке. Гиперболоидная конструкция сетчатой оболочки телебашни Гуанчжоу соответствует патенту 1899 года русского инженера Шухова. Сетчатая оболочка башни выполнена из стальных труб большого диаметра. Башню венчает стальной шпиль высотой 160 метров.

Башня предназначена для трансляции ТВ- и радио-сигналов, а также для обзора панорамы Гуанчжоу и рассчитана на прием 10 тысяч туристов в день. В телебашне находятся 4D кинотеатры, бары, вращающийся двухэтажный ресторан и наружные сады.

Си-Эн Тауэр

Фото: www.cntower.ca

Башня Си-Эн Тауэр в Торонто являлась самым высоким сооружением в мире с 1976 по 2007 год. Телебашня была построена по проекту канадского архитектора Неда Болдуина.

Ее высота составляет 553,33 метра. На высоте 351 м находится вращающийся ресторан.

На сегодняшний день башня является самым высоким сооружением в Западном полушарии.

Ежегодно Си-Эн Тауэр посещают свыше 2 миллионов человек.

Подготовила Софья Кондрашина