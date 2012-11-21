Реестр объектов культурного наследия может пополниться двумя зданиями

Храм во имя иконы Всех Скорбящих Радость. Фото: Департамент культурного наследия Москвы

Комиссия при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия приняла решение включить в реестр объектов культурного наследия два исторических здания: храм во имя иконы Всех Скорбящих Радость и доходный дом К. К. Мазинга.

Храм во имя иконы Всех Скорбящих Радость был построен в 1883—1885 годах на средства братьев Ляпиных. В 1923 года храм был закрыт и передан в пользование завода "Радио-машина" и парфюмерной фабрике "Новая заря". Затем были снесены глава храма в восточной части и звонница на входе. Клуб "Новой зари" просуществовал в храме до 1990 года. В настоящее время в здании располагаются административные помещения. Здание храма расположено на улице Большая Серпуховская, дом 31, корпус 14.

"Храм имеет большое историко-культурное значение как неотъемлемый элемент застройки квартала, отражающий особенности его развития, а также как образец русской культовой архитектуры второй половины XIX в.", – сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Доходный дом К. К. Мазинга был построен в 1912 году по проекту самого Мазинга и архитектора Г. Ф. Ярцева. В этом доме с 1913 по 1926 год жил и работал известный математик и общественный деятель К. К. Мазинг.

"Здание представляет собой ценный образец доходного дома начала XX в., выстроенный в формах неоклассицизма, и обладает важными градостроительными характеристиками, активно участвуя в формировании фронта застройки Малого Знаменского переулка, и архитектурного облика квартала в целом", – говорится в материале.

Дом находится по адресу: Малый Знаменский переулок, дом 7/10, строение 2.