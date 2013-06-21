Здание общежития МАИ рекомендуют признать памятником архитектуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Здание общежития Московского авиационного института может получить статус памятником архитектуры. С таким предложением выступила рабочая группа комиссии при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.

"Надо уважить память архитектора Николая Колли, который занимает особое место в истории советской архитектуры", - приводит агентство "Интерфакс" слова председателя рабочей группы Алексея Емельянова.

Здание общежития МАИ, возведенное в 1930-1950 гг. в стиле конструктивизма, расположено по адресу: ул. Панфилова, дом 20, строение 1 (рядом со станцией метро "Войковская" Замоскворецкой линии) и является самым крупным в комплексе построек для Высшего кооперативного института.