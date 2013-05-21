Кинотеатру "Форум" присвоен статус памятника архитектуры

Зданию кинотеатра "Форум" на заседании столичного правительства присвоен статус памятника архитектуры. Работы по реставрации здания с приспособлением к современному использованию планируется начать в 2014 году, а завершить – к 2016 году, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский.

Фото: Софья Кондрашина

Проект, разработанный архитектурным бюро "Проект Меганом", предполагает восстановление исторической части здания, а также строительство нового премьерного зала и паркинга в габаритах исторического здания.

Фото: Софья Кондрашина

В настоящее время от исторического объема здания сохранился главный фасад, построенный в стиле неоклассицизма, и фойе. Эта часть здания будет полностью восстановлена, а рядом с ней появится новый объем с кинозалом и выставочными помещениями.

"Здесь не будет ни офисов, ни торговли. Здание сохранит свою историческую функцию", – подчеркнул глава Мосгорнаследия.

Фото: Софья Кондрашина

Новая часть кинотеатра будет иметь 3-4 наземных этажа, а также 5 подземных уровней, отметил заместитель генерального директора компании-собственника здания ROSE GROUP Петр Исаев. Он добавил, что реставрация кинотеатра будет осуществлена полностью за счет средств компании ROSE GROUP.

Фото: dkn.mos.ru

Кинотеатр "Форум" являлся выявленным объектом культурного наследия с 1989 года. Но при этом до сегодняшнего дня по нему не было принято юридическое решение, памятник он или нет, сказал Александр Кибовский.

Фото: dkn.mos.ru

Здание кинотеатра "Форум" на Садовой-Сухаревской было построено в 1914 году по проекту архитектора Федора Кольбе. В кинотеатре находился популярный среди московской богемы ресторан, в котором выступала Клавдия Шульженко. Последний киносеанс в "Форуме" состоялся 24 сентября 1994 года. В 2002 году здание серьезно пострадало от пожара.

Фото: dkn.mos.ru

Кроме того, на заседании столичного правительства статус памятника архитектуры был присвоен доходному дому Карла Мазинга в Малом Знаменском переулке и храму во имя иконы Богоматери "Всех Скорбящих Радость" на Большой Серпуховской улице.

