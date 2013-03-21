Главный архитектор Москвы призывает применять дерево в архитектуре

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает дерево перспективным материалом и говорит, что оно должно чаще применяться в России. Один из примеров использования дерева – Дворец водных видов спорта в Казани. Здание построено по новейшим технологиям и является одним из самых крупных в мире деревянных сооружений.

На этой неделе президент России Владимир Путин проверил готовность казанских спортивных объектов к Универсиаде, в том числе и Дворца водных видов спорта, построенного по проекту Сергея Кузнецова и архитектора мастерской SPEECH Сергея Чобана.

"Мы очень долго боролись за применение деревянной конструкции, в итоге нам удалось убедить руководство Казани. В данном случае это большой успех. Очень горжусь этим проектом. Много сил и времени было потрачено", – сказал Кузнецов.

Он считает, что Дворец водных видов спорта станет визитной карточкой Казани и Татарстана.

Фото: speech.su

Говоря о возможности использования дерева в Москве, главный архитектор отметил, что в настоящее время дерево используется незаслуженно мало. "Для России деревянная архитектура испокон веков является первоосновой. При сегодняшних технологиях этот материал имеет серьезные возможности для применения", – подчеркнул он.

Дворец водных видов спорта предназначен для проведения тренировок и соревнований по акватике, но может использоваться также как универсальный дворец спорта. Является соревновательной ареной Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 и одним из важнейших объектов летней Универсиады 2013 года.