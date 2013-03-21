В защиту Кругового депо в Москве выступили международные специалисты

Фото: ИТАР-ТАСС

Две авторитетные международные организации по сохранению архитектурного наследия выступили в защиту Кругового депо Николаевской железной дороги.

Президент ИКОМОС-Германия (Международный совет по охране памятников и исторических мест) Йорг Хаспель и представитель Германии в Международном комитете по сохранению технологического наследия Норберт Темпель утверждают, что постройка Константина Тона не имеет аналогов в мире, и ее утрата недопустима.

Письма экспертов переданы в ОАО "РЖД" президенту Владимиру Якунину. В них специалисты просят Якунина сохранить депо, "не допустить его полного или частичного уничтожения, найти пути разрешения сложного узла противоречий между сохранением истории железных дорог и их развитием", сообщает "Архнадзор".



Напомним, ранее департамент культурного наследия Москвы в связи с допущенными нарушениями приостановил проведение работ на Круговом депо. Инспекторы департамента выявили, что на объекте культурного наследия проводились работы по демонтажу перегородок и отдельных стен здания, не предусмотренные разрешением на производство первоочередных противоаварийных работ.

Кроме того, проект реставрации и приспособления под современное использование здания Кругового депо был отправлен на доработку. Изначально планировалось разобрать 9 из 22 секторов депо и пустить по ним новые пути Октябрьской дороги.

Круговое депо Николаевской железной дороги — одно из старейших в России локомотивных депо, является памятником культурного наследия, входящим в ансамбль зданий Николаевского вокзала на Комсомольской площади. Депо было построено по проекту архитектора Константина Тона в XIX веке.

Круговое депо расположено по адресу: Комсомольская площадь, дом 3/30, строение 1.