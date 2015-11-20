LIVE: Сергей Кузнецов – о своей книге архитектурной графики

24 ноября в ГМИИ им. А.С. Пушкина состоится презентация книги рисунков главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Под одной обложкой собрано более ста двадцати рисунков, которые Сергей Кузнецов создал во время своих путешествий по Европе, Азии и Америке. Сопроводительные тексты сделали известные архитекторы Массимилиано Фуксас, Лука Молинари и Сантьяго Калатрава.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.