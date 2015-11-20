Форма поиска по сайту

Новости

20 ноября 2015, 14:51

Культура

LIVE: Сергей Кузнецов – о своей книге архитектурной графики

24 ноября в ГМИИ им. А.С. Пушкина состоится презентация книги рисунков главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Под одной обложкой собрано более ста двадцати рисунков, которые Сергей Кузнецов создал во время своих путешествий по Европе, Азии и Америке. Сопроводительные тексты сделали известные архитекторы Массимилиано Фуксас, Лука Молинари и Сантьяго Калатрава.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 24 ноября в 18:00
  • Что: презентация книги
  • Кто: Сергей Кузнецов
  • Кому смотреть: молодым художникам и архитекторам

