Главный архитектор Москвы поддержал установку памятника Виктору Цою

Фото: ТАСС

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов поддержал установку в столице памятника легендарному российскому музыканту Виктору Цою. Как заявил Кузнецов m24.ru, Цой был "иконой своего поколения".

"Если есть музыкальные группы, которые нуждаются в определенных памятниках, то это однозначно может обсуждаться. Я сам прекрасно отношусь к Виктору Цою и считаю, что это большая звезда, икона своего поколения, в том числе и для меня. Я бы хотел, чтобы такой памятник был в городе", - заявил Кузнецов. При этом главный архитектор не уточнил, где именно должен располагаться монумент.

Напомним, впервые памятник Виктору Цою предлагали установить в 2005 году. За прошедшие 10 лет рассматривалось несколько мест, но ни одно так и не было согласовано. Изначально монумент хотели разместить на пересечении Университетского проспекта и проспекта Верндаского, однако местные жители выступили против. Позднее, уже в 2015 году, глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко высказался против установки памятника рядом с известной "стеной Цоя" на Старом Арбате и предложил поставить монумент возле спорткомлекса "Лужники".

Бронзовый памятник работы Алексея Благовестнова планировали доставить в Москву в августе - к 25-летию со дня гибели музыканта. Однако на данный момент скульптура хранится на территории одного из заводов в Петербурге.

Сам Благовестнов рассказал m24.ru, что памятник Виктору Цою может появиться в Подмосковье около трассы М-9 "Балтия" или в Новгородской области – между Москвой и Санкт-Петербургом. Скульптор добавил, что хотел бы поставить несколько памятников Цою, в том числе в Москве и Петербурге.

Лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35 км трассы "Слока-Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

К слову, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее высказался за возвращение транспорта на Старый Арбат. По его словам, "пешеходность" Арбата - дань советской традиции. Он уверен, что из-за проблем с транспортной доступностью и парковкой популярная улица теряет важную часть аудитории.

Никита Щуренков, Виталий Воловатов