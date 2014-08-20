Жилые кварталы будут застраивать домами разной высоты и расцветки

С 2016 года панельные дома в Москве начнут строить по новым критериям

Архитектурный совет Москвы 19 августа обсудил новые требования к жилым домам, разработанные представителями Москомархитектуры. Архитекторы намерены модернизировать существующие серии типовых панельных зданий, чтобы в будущем уйти от унылой однообразной застройки столицы.

Панельные дома В настоящий момент 95 процентов московских квартир расположены в панельных домах типовых серий. Однако в этой статистике учитываются и здания, чей архитектурный облик выделяется на общем фоне: например, "сталинские" дома из красного кирпича на улице Строителей и "дома-паруса" на Нагатинской набережной. Дело в том, что эти постройки, несмотря на нестандартный вид, тоже возводились по типовым проектам. В настоящий момент 95 процентов московских квартир расположены в панельных домах типовых серий. Однако в этой статистике учитываются и здания, чей архитектурный облик выделяется на общем фоне: например, "сталинские" дома из красного кирпича на улице Строителей и "дома-паруса" на Нагатинской набережной. Дело в том, что эти постройки, несмотря на нестандартный вид, тоже возводились по типовым проектам. Однако больше всего москвичей живут в панельных и блочных домах типовых серий, которые строились в столице с 1960-х по 2000-е годы. Самые старые и неудобные – так называемые "хрущевки", пятиэтажки без лифта и мусоропровода, преимущественно серий 1-335 или К-7. Впрочем, их постепенно сносят, заменяя более новым жильем. Дома брежневской эпохи с большим количеством бытовых удобств относятся к серии П-44: в этих зданиях 14, 16 и 17 этажей, квартиры состоят из одной, двух или трех изолированных комнат. Также в 70-х годах прошлого века строились высотки с одним подъездом серии II-68.



По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, застройку жилых кварталов столицы следует постепенно изменить, придав ей более приветливый и разнообразный облик. Достичь этого можно, в частности, используя разнообразные материалы и расцветки для отделки фасадов. Кроме того, специалисты Москомархитектуры уже не планируют застраивать город домами с одинаковым количеством этажей: ведь строения разной этажности органичнее вписываются в любую жилую среду. Примеры этому можно найти в застройке европейских и азиатских городов, например, в Токио, где сочетание небоскребов и невысоких построек создает живописную панораму.

Ранее m24.ru уже сообщало о том, что Сергей Собянин распорядился к 2016 году прекратить строительство старых серий жилых домов, заменив их более современными и комфортными зданиями.

Типовая планировка квартир, хорошо знакомая большинству москвичей, также уходит в прошлое: теперь горожанам будут предлагать квартиры без внутренних стен, и каждый владелец жилплощади самостоятельно сможет определиться с расположением комнат.

Перепланировка Напомним, что в декабре 2011 года мэр Сергей Собянин утвердил новые правила, упрощающие перепланировку жилых помещений. Теперь переделки в квартире уже не требуется согласовывать с чиновниками, если они не повлияют на безопасность строения. Например, уже не нужно получать разрешение на остекление балкона и перестановку плиты. Количество необходимых согласований сокращено с 31 до 13 пунктов, и если раньше получать разрешения приходилось в разных структурах, теперь достаточно обратиться в Мосжилинспекцию. Напомним, что в декабре 2011 года мэр Сергей Собянин утвердил новые правила, упрощающие перепланировку жилых помещений. Теперь переделки в квартире уже не требуется согласовывать с чиновниками, если они не повлияют на безопасность строения. Например, уже не нужно получать разрешение на остекление балкона и перестановку плиты. Количество необходимых согласований сокращено с 31 до 13 пунктов, и если раньше получать разрешения приходилось в разных структурах, теперь достаточно обратиться в Мосжилинспекцию.

Ранее в городе появлялись преимущественно микрорайоны. В пределах микрорайона жилые дома, детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки и зеленые зоны проектировались как единый архитектурный ансамбль. Теперь же планируется перейти к квартальной застройке, то есть проектировать небольшие комплексы жилых зданий, ограниченные со всех сторон улицами. Создавать их станет проще, поскольку новые серии типовых домов будут включать угловые секции: части строений, расположенные под углами друг к другу. За счет этого образуется более замкнутое внутреннее пространство – небольшие дворы, "приватная территория" для жителей.

Предприятия бытового обслуживания населения, кафе и магазины предполагается размещать на первых этажах жилых домов, причем они будут иметь выходы прямо на улицы. Такая планировка позволит отделить жилую зону от общественного пространства. Разделение жилых и общественных пространств имеет не только эстетическое значение: это важное решение для повышения безопасности горожан. Детские площадки не будут находиться рядом с дорогами, кафе, ресторанами и клубами, сократится количество машин и посторонних людей рядом с подъездами, обстановка во дворах станет спокойнее и уютнее.



Фото: http://stroi.mos.ru