Московские проекты великого архитектора Ле Корбюзье

В этом году архитектурное сообщество отмечает 125-летний юбилей великого Ле Корбюзье (Шарля-Эдуара Жаннере-Гри), оказавшего колоссальное влияние на архитектуру XX века. К этой дате в Москве был приурочен ряд событий, в том числе выставка в ГМИИ имени Пушкина, переиздание книги "Ле Корбюзье и мистика СССР" и другие.

Выставка работ Ле Корбюзье в ГМИИ им. Пушкина. Фото: Москва 24

Имя Ле Корбюзье ассоциируется в первую очередь с известной капеллой в Роншане и виллой Савой. Но архитектор является и автором нескольких проектов для Москвы – Дворца Советов, Центросоюза и проекта развития города "Ответ Москве", известного под названием "Лучезарный город". Ле Корбюзье приезжал в Москву три раза – в 1928, 1929 и 1930 годы. Его привлекала новая страна и новые возможности Страны Советов.

В 1931-32 годы в Москве проходил конкурс на здание Дворца Советов. Дворец планировалось разместить на месте взорванного храма Христа Спасителя. Архитектор предложил смелое решение – он подвесил главный зал на параболической арке. Но новаторские идеи Ле Корбюзье не были воплощены – в это время авангард в России уже уступал место советской неоклассике.

Ле Корбюзье работает над проектом Дворца Советов. Фото: ГМИИ им. Пушкина

А дом Центросоюза (Наркомлегпрома) в Москве по проекту Ле Корбюзье был построен. Конкурс на проект здания был объявлен в 1928 году. В нем участвовали русские архитекторы-конструктивисты братья Александр и Виктор Веснины, Борис Великовский, Иван Леонидов и другие. Все они попросили председателя Центросоюза Исидора Любимова, чтобы проектирование было отдано Ле Корбюзье.

Здание Центросоюза. Фото: Софья Кондрашина

Ле Корбюзье, проектируя здание, воплотил в жизнь основные свои постулаты: гигантские поверхности стекла на фасадах, открытые стойки-опоры, поддерживающие блоки офисов, свободные пространства первого этажа и горизонтальные крыши. Проект Центросоюза Ле Корбюзье был крайне новаторским, опережающим время. Это касается и примененных материалов, и конструкций, и архитектурного облика. Здание известно своими уникальными внутренними пандусами. Дом Центросоюза был построен в 1936 году при участии архитектора Николая Колли. Он стал одним из первых в Европе больших офисных комплексов со сплошным остеклением. Здание расположено на Мясницкой улице, 39. В настоящее время в нем находится Росстат.

В 1930-е годы в Москве архитекторы разрабатывали "Зеленый город", который планировалось построить на северо-востоке Москвы. Ле Корбюзье пригласили прокомментировать проект. Он предложил архитекторам отказаться от идей дезурбанизации и разработал для города новый проект "Ответ Москве", который известен под названием "Лучезарный город". Ле Корбюзье хотел радикально изменить облик Москвы, застроив почти весь центр Москвы. Не удивительно, что предложение архитектора принято не было.

Во время своих приездов в Москву Ле Корбюзье подружился со многими архитекторами-авангардистами того времени, в том числе с Моисеем Гинзбургом и Александром Весниным. Ле Корбюзье даже использовал наработки Гинзбурга, его чертежи дома Наркомфина, работая над своей "жилой единицей" в Марселе.

Дом Наркомфина. Архитектор Моисей Гинзбург. Фото: ИТАР-ТАСС

Ле Корбюзье — французский архитектор швейцарского происхождения, пионер модернизма, представитель архитектуры интернационального стиля. Здания по его проектам построены по всеми миру – в Швейцарии, Франции, Германии, США, Аргентине, Японии, России, Индии и Бразилии. Характерные признаки архитектуры Ле Корбюзье — объемы-блоки, поднятые над землей; свободно стоящие колонны под ними; плоские используемые крыши-террасы ("сады на крыше"); "прозрачные", просматриваемые фасады и свободные пространства этажей ("свободный план"). Со временем постулаты Ле Корбюзье стали привычными чертами современной архитектуры.

Подготовила Софья Кондрашина