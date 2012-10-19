Проект "Городские легенды" бесплатно знакомит с тайнами Москвы

Фото: gorlegendy.ru

Мало кто из жителей столицы знает о том, что в городе действует проект "Городские легенды". Студенты и аспиранты совершенно бесплатно проводят экскурсии для тех, кому не безразлична древняя и увлекательная история Москвы.

Проект был создан молодежным советом при префекте ЦАО Москвы и входит в программу развития добровольчества в округе.

В осенней программе: 21 октября (воскресенье) в 12:00 – экскурсия "Фили. История в веках", к 200-летию Отечественной войны 1812 года. "Городское путешествие по району Фили – это история Москвы в дни наполеоновского нашествия. Вы узнаете о подвиге ее жителей и великом московском пожаре, посетите исторические памятники и достопримечательности, связанные с той славной и грозной эпохой. Побывав в районе Поклонной горы, мы увидим знаменитую избу, где проходил "совет в Филях", в деталях рассмотрим Триумфальную арку", – сообщается на сайте "Городских легенд".

28 октября (воскресенье) в 12:00 – экскурсия "Прогулка по Золотой миле", которая проведена по самому дорогому району Москвы. Испокон веков здесь, вблизи Пречистенки и Остоженки, располагались царские угодья, пролегала святая дорога в Новодевичий монастырь, возвышались непреступные башни Белого города. В ХХ веке это было излюбленное место московских предпринимателей, ценителей искусства и писателей.

04 ноября (воскресенье) в 17:00 – экскурсия "Тайны и легенды Пречистенских дворцов". Экскурсия по "Сен-Жерменскому предместью" Москвы познакомит с шикарными ампирными, модерновыми, классицистическими особняками старой дворянской и купеческой Москвы, а также раскроет тайны ее жителей, политические и романтические, мистические и реальные, трагичные и забавные, окунет в атмосферу Москвы начала XX, XIX, XVIII и даже XVII веков.