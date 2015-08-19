Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа 2015, 00:05

Культура

Станции МКЖД могут стать разноцветными

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Каждую станцию Малого кольца Московской железной дороги могут оформить в определенной цветовой гамме. Об этом m24.ru рассказал главный архитектор ОАО "МКЖД" Тимур Башкаев. Предполагается, что станции будут архитектурно схожими между собой, но оформлены в разных цветах, чтобы пассажирам было легче различать и запоминать их. На данный момент список цветов прорабатывается.

"Мы вместе с городскими властями решили, что в дизайне станций должны быть общие черты, но в то же время цветовые решения могут различаться", – пояснил Башкаев.

По его словам, сейчас прорабатывается цветовая гамма для разных станций МКЖД. "Цветовые решения могут отличаться для удобства ориентации пассажиров", – отметил он.

Общая протяженность Московской кольцевой железной дорогой составит 54 километра. На МКЖД построят 32 станции, в том числе 16 транспортно-пересадочных узлов с пересадкой на метро, девять - на железную дорогу, семь - на наземный транспорт. Помимо транспортной инфраструктуры, на ТПУ планируется построить коммерческие объекты: кафе, магазины, офисы, фитнес-центры и так далее. Возле них должны появиться гостиницы и жилые дома.

На всех транспортно-пересадочных узлах МКЖД оборудуют подъемники с тактильными плитами, бесступенчатые эскалаторы и нанесут шрифт Брайля. Некоторые МКЖД превратятся в ТПУ в виде "вертикального города": станции метро, железной дороги и автобусные остановки расположатся на трех уровнях, между которыми пассажиры будут перемещаться на лифтах и эскалаторах. К примеру, такая планировка может быть у ТПУ "Окружная".

Завкафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов считает, что цвет каждой станции МКЖД надо "привязать" к линии метро, рядом с которой она находится. "Многие ТПУ соединяются со станциями метро, поэтому было бы удобнее раскрасить их в цвета, соответствующие оттенку линии на этом участке", – пояснил он.

На станциях можно сделать цветной плитку или крышу терминалов, а также раскрасить автобусные остановки, которые будут располагаться неподалеку. Эксперт добавил, что в соответствующем цвете можно оформить и сами автобусы, которые будут приезжать к станциям. "К ТПУ будет подходить целый ряд автобусов, и им тоже можно придать цветовую маркировку", – сказал Власов.

Московская кольцевая железная дорога

Генеральный директор компании "Новатек Арт" Иван Пантелеев считает, что для оформления станций подойдут либо яркие насыщенные цвета, либо пастельные оттенки.

Ссылки по теме


"Первый подход – это яркий зеленый, голубой, розовый, желтый цвета. Второй подход – те же цвета, но постельных тонов. Но лучше избегать ярко-красного и черного, потому что красный выглядит агрессивно, а черный мрачно", – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, к цветовой гамме можно добавить дополнительные рисунки, ассоциирующиеся с местными достопримечательностями.

"Например, на станциях северо-востока можно нанести изображение Останкинской башни", – предположил Пантелеев.

Напомним, тестовое движение пассажирских поездов по Малому кольцу Московской железной дороги запустят в декабре 2015 года. Объем перевозок составит 300 миллионов пассажиров в год. Открытие движения запланировано на 3 сентября 2016 года. Возможно, поезда будут ходить круглосуточно.

Для МКЖД закупят 165 вагонов, оборудованных Wi-Fi, кондиционерами и видеонаблюдением. В вагонах, расположенных в начале и конце поезда, должны быть предусмотрены места для инвалидов и туалеты.

Ольга Афанасьева, Анатолий Федотов

архитектура автобусы проекты МКЖД ж/д и вокзалы железнодорожные станции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика