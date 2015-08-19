Станции МКЖД могут стать разноцветными

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Каждую станцию Малого кольца Московской железной дороги могут оформить в определенной цветовой гамме. Об этом m24.ru рассказал главный архитектор ОАО "МКЖД" Тимур Башкаев. Предполагается, что станции будут архитектурно схожими между собой, но оформлены в разных цветах, чтобы пассажирам было легче различать и запоминать их. На данный момент список цветов прорабатывается.

"Мы вместе с городскими властями решили, что в дизайне станций должны быть общие черты, но в то же время цветовые решения могут различаться", – пояснил Башкаев.

По его словам, сейчас прорабатывается цветовая гамма для разных станций МКЖД. "Цветовые решения могут отличаться для удобства ориентации пассажиров", – отметил он.

Общая протяженность Московской кольцевой железной дорогой составит 54 километра. На МКЖД построят 32 станции, в том числе 16 транспортно-пересадочных узлов с пересадкой на метро , девять - на железную дорогу, семь - на наземный транспорт. Помимо транспортной инфраструктуры, на ТПУ планируется построить коммерческие объекты: кафе, магазины, офисы, фитнес-центры и так далее. Возле них должны появиться гостиницы и жилые дома На всех транспортно-пересадочных узлах МКЖД оборудуют подъемники с тактильными плитами, бесступенчатые эскалаторы и нанесут шрифт Брайля. Некоторые МКЖД превратятся в ТПУ в виде "вертикального города": станции метро, железной дороги и автобусные остановки расположатся на трех уровнях, между которыми пассажиры будут перемещаться на лифтах и эскалаторах. К примеру, такая планировка может быть у ТПУ "Окружная".



Завкафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов считает, что цвет каждой станции МКЖД надо "привязать" к линии метро, рядом с которой она находится. "Многие ТПУ соединяются со станциями метро, поэтому было бы удобнее раскрасить их в цвета, соответствующие оттенку линии на этом участке", – пояснил он.

На станциях можно сделать цветной плитку или крышу терминалов, а также раскрасить автобусные остановки, которые будут располагаться неподалеку. Эксперт добавил, что в соответствующем цвете можно оформить и сами автобусы, которые будут приезжать к станциям. "К ТПУ будет подходить целый ряд автобусов, и им тоже можно придать цветовую маркировку", – сказал Власов.

Московская кольцевая железная дорога

Генеральный директор компании "Новатек Арт" Иван Пантелеев считает, что для оформления станций подойдут либо яркие насыщенные цвета, либо пастельные оттенки.

"Первый подход – это яркий зеленый, голубой, розовый, желтый цвета. Второй подход – те же цвета, но постельных тонов. Но лучше избегать ярко-красного и черного, потому что красный выглядит агрессивно, а черный мрачно", – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, к цветовой гамме можно добавить дополнительные рисунки, ассоциирующиеся с местными достопримечательностями.

"Например, на станциях северо-востока можно нанести изображение Останкинской башни", – предположил Пантелеев.

Напомним, тестовое движение пассажирских поездов по Малому кольцу Московской железной дороги запустят в декабре 2015 года. Объем перевозок составит 300 миллионов пассажиров в год. Открытие движения запланировано на 3 сентября 2016 года. Возможно, поезда будут ходить круглосуточно.

Для МКЖД закупят 165 вагонов, оборудованных Wi-Fi, кондиционерами и видеонаблюдением. В вагонах, расположенных в начале и конце поезда, должны быть предусмотрены места для инвалидов и туалеты.

Ольга Афанасьева, Анатолий Федотов