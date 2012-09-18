Четыре столичных здания стали памятниками архитектуры

Александр Кибовский. Фото: ИТАР-ТАСС

Четыре здания в центре Москвы получили статус памятника, среди них: Фряновская шерстопрядильная мануфактура, городские усадьбы Деминых и Чижовой и особняк Медынцева.

Руководитель Москомнаследия Александр Кибовский подчеркнул, что по всем объектам имеется заключение историко-культурологической экспертизы.

Ранее решение о присвоении статуса памятника архитектуры этим зданиям было принято на заседании основного состава комиссии при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.

Усадьба Чижовой и особняк Медынцева были построены в начале XX века в стиле модерн. Городская усадьба Деминых, где сохранился исторический интерьер, была возведена в конце XIX-начале ХХ века. Фряновская шерстопрядильная мануфактура построена на рубеже XVIII–XIX веков.