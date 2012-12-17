Форма поиска по сайту

17 декабря 2012, 18:56

Культура

Переслегин: главный итог года – сохранение исторической застройки

Советник главы департамента культурного наследия Москвы Николай Переслегин называет главным итогом года сохранение исторической застройки.

"Перестали сносить историческую застройку – это главный итог, который можно назвать свершившимся фактом... В этом году впервые за 20 лет не было предпринято попытки сноса памятника", – сказал он.

Фото: Софья Кондрашина, М24

Переслегин особо отметил сохранение дома Быкова, типографии "Огонька" Эль Лисицкого и "дома с кариатидами", который сдан в аренду по программе "1 рубль за метр". "Если мы будем только запрещать, мы вряд ли сохраним памятник. Мы должны создавать прозрачные, понятные всем условия, чтобы сохранять было выгоднее, чем сносить", – подчеркнул Переслегин.

Кроме того, он сообщил, что в 2012 году были расторгнуты инвестиционные контракты более чем на 2 миллиона квадратных метров, при этом отметив, что работа с инвесторами продолжается и сейчас.
Еще одним итогом года Переслегин назвал принятие таблиц высотности, согласно которым вводятся ограничения на этажность построек в Москве.

