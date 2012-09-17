Проект "Большая Москва" обсудят на "Стрелке"

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 18 сентября, в институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия, посвященная обсуждению проекта "Большая Москва". В ней примут участие член Экономического совета при президенте России Александр Аузан, архитектор Юрий Григорян и архитектурный критик Григорий Ревзин.

Эксперты обсудят смысл, послание этого масштабного градостроительного проекта и сформулируют свои идеи, как сделать, чтобы он оказал положительное воздействие на развитие всей страны.

Напомним, конкурс развития московской агломерации завершился 5 сентября. Лучшее проектное решение развития агломерации и Москвы, по мнению жюри, предложила французская команда Antoine Grumbach et Associes, а тщательнее остальных проработал концепцию федерального правительственного центра американский коллектив Urban design associates.

Институт "Стрелка" также принимал участие в конкурсе, работая с голландским коллективом ОМА.

Начало дискуссии в 17 часов. Вход свободный. Институт находится на Берсеневской набережной, 14, строение 5А.