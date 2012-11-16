В Москве началась реставрация памятников по программе льготной аренды

Фото: Департамент культурного наследия Москвы

В Москве началась реставрация пяти исторических объектов по программе льготной аренды памятников архитектуры, в том числе знаменитого "дома с кариатидами".

По итогам проведения двух аукционов заключено пять договоров с инвесторами, согласно которым сданы в аренду по программе "1 рубль за квадратный метр в год" городская усадьба Морозовых, жилой дом Н.П. Баулина, городская усадьба архитектора Константина Буссе в Подсосенском переулке, усадьба Колесникова-Шаргиных-Сапатиной и дом крестьянина Сысоева ("дом с кариатидами").

"Привлечение частного капитала позволит охватить проведением реставрационных работ наиболее нуждающиеся в этом исторические объекты столицы и будет способствовать эффективному сохранению культурного наследия", – сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

В тексте говорится, что торги показали высокий интерес инвесторов к участию в программе льготной аренды памятников – в среднем стартовая цена лотов была превышена в 4,3 раза.

Очередной аукцион на право заключения договоров аренды состоится 16 ноября. На торги выставят объект культурного наследия "Городская усадьба купца М. Н. Гусева" и объект культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых".

Напомним, в январе 2012 года правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. "Льготная" стоимость найма начинает действовать после проведения реставрации объекта. Договор аренды заключается на 49 лет.