В "Москва-Сити" появится 85-этажный небоскреб

Проект, разработанный американскими архитекторами, назвали "ОКО". Он включает в себя 85-этажный небоскреб и 49-этажную офисную башню. В квартирах будут готовые авторские интерьеры, а в башне - офисы, фитнес, конференц-центр, кинотеатр и бары

В московском международном деловом центре "Москва-Сити" появится еще один небоскреб - 85-этажный многофункциональный комплекс под названием "Око", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании-застройщика Capital Group.

Проект небоскреба разработало американское архитектурное бюро SOM (Skidmore, Owings and Merrill). В здании разместятся жилые апартаменты, офисы класса А, фитнес и SPA, открытые теннисные корты, кинозал, конференц-центр, рестораны и бары. Кроме того, в небоскребе в 2015 году должен открыться отель Delano Moscow на 160 номеров.

Для компания Capital Group это уже второй проект в "Москва-Сити". В 2009 году компания возвела многофункциональный комплекс из двух башен "Город столиц".

Архитектурная фирма Skidmore, Owings and Merrill была основана в США в 1936 году, получила известность благодаря проектированию небоскребов. К настоящему времени по проектам бюро построено около 10 тысяч зданий по всему миру. Так, архитекторы фирмы спроектировали самое высокое здание мира – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Также бюро принадлежат проекты Уиллис-тауэр в Чикаго, "Башни свободы" в Нью-Йорке и строящегося небоскреба Infinity в Дубае.