Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16 августа 2012, 16:25

В "Москва-Сити" появится 85-этажный небоскреб

архитектура строительство Москва-Сити небоскребы

Проект, разработанный американскими архитекторами, назвали "ОКО". Он включает в себя 85-этажный небоскреб и 49-этажную офисную башню. В квартирах будут готовые авторские интерьеры, а в башне - офисы, фитнес, конференц-центр, кинотеатр и бары

В московском международном деловом центре "Москва-Сити" появится еще один небоскреб - 85-этажный многофункциональный комплекс под названием "Око", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании-застройщика Capital Group.

Проект небоскреба разработало американское архитектурное бюро SOM (Skidmore, Owings and Merrill). В здании разместятся жилые апартаменты, офисы класса А, фитнес и SPA, открытые теннисные корты, кинозал, конференц-центр, рестораны и бары. Кроме того, в небоскребе в 2015 году должен открыться отель Delano Moscow на 160 номеров.

Для компания Capital Group это уже второй проект в "Москва-Сити". В 2009 году компания возвела многофункциональный комплекс из двух башен "Город столиц".

Архитектурная фирма Skidmore, Owings and Merrill была основана в США в 1936 году, получила известность благодаря проектированию небоскребов. К настоящему времени по проектам бюро построено около 10 тысяч зданий по всему миру. Так, архитекторы фирмы спроектировали самое высокое здание мира – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Также бюро принадлежат проекты Уиллис-тауэр в Чикаго, "Башни свободы" в Нью-Йорке и строящегося небоскреба Infinity в Дубае.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать