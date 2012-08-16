Главным архитектором Москвы может стать соавтор проектов Сочи

ИТАР-ТАСС

Главным архитектором Москвы может стать 35-летний Сергей Кузнецов — руководящий партнер архитектурного объединения "Speech Чобан/Кузнецов", который работал над рядом олимпийских проектов Сочи-2014.

Как пишет издание "РБК daily", Кузнецов получил соответствующее предложение столичных властей и принял его. В то же время аналогичная оферта была направлена еще нескольким столичным архитекторам.

Источник в Москомархитектуре подтвердил информацию о возможном назначении Кузнецова, оно может произойти в понедельник, 20 августа.

Ранее руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что главный архитектор будет назначаться властями, при этом его функции и функции председателя Москомархитектуры, которые до отставки Александра Кузьмина были едины, планируется разделить.

В этом случае главный архитектор может оказаться с довольно ограниченными полномочиями в подчинении у главы Москомархитектуры. Им, по мнению мэра, должен стать "опытный градостроитель". Его возраст и происхождение не принципиальны.

Этим критериям вполне соответствует директор департамента стратегического планирования Минрегиона Елена Чугуевская, прежде главный архитектор двух регионов — Удмуртии и Пермского края. О ее возможном назначении изданию рассказал источник, знакомый с ситуацией.