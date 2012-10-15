Расписание столичных лекций: 15-19 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Интернет и политика, творческая встреча с Дмитрием Быковым, история автомобильного дизайна, "Мастер и Маргарита" Булгакова - это и многое другое в лекциях этой недели.

Понедельник, 15 октября

В Американском культурном центре пройдет лекция "Интернет и политика" соучредителя Независимого центра СМИ Али Савино. Слушатели узнают о том, как новые технологии и социальные сети влияют на политику и избирателей, на государство и выборы в федеральные органы.

Начало в 18.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Таганская", улица Николоямская, дом 1.

В Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной состоится открытие нового сезона Клуба драматургов. Гостем вечера станет гражданин, поэт, писатель и драматург Дмитрий Быков.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: 7 этаж Дома актера, улица Арбат, дом 35.

В Лектории Культурного центра "ЗИЛ" пройдет лекция "От кареты до ракеты: история дизайна транспорта" из цикла "Автомобильное дело".

Дизайн в сфере транспорта помогал человеку добиваться больших скоростей, повышал комфорт и безопасность автомобиля. Чем вдохновлялись дизайнеры? Какие идеи так и остались историей, а какие дошли до наших дней? Почему современные автомобили выглядят именно так? Ответы на эти и другие вопросы даст заведующий кафедрой "Дизайн средств транспорта" Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, кандидат искусствоведения, профессор Никита Розанов.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: метро "Автозаводская", улица Восточная, д. 4, корп. 1.

Вторник, 16 октября

В культурном центре "Пунктум" в рамках Литературного клуба пройдет лекция с обсуждением романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Так как для понимания художественного произведения нужен широкий исторический контекст, в лекции особое внимание будет уделено периоду 1920-1930 годов.

Начало в 19.00. Стоимость – 150 рублей.

Адрес: метро "Новослободская", улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5.

В "Популярном лектории", расположенном в кинотеатре "35мм", профессор кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин прочитает лекцию "Из чего "сделан" мозг?". Слушатели узнают, в чем уникальность нервных клеток, чем они похожи на компьютер, из каких отделов состоит нервная система человека и зачем полушариям извилины. Это первая из восьми лекций нового цикла "Как устроен и работает мозг человека".

Стоимость – 350 рублей. Начало в 19.30.

Адрес: метро "Курская" или "Красные ворота", улица Покровка, 47/24.

Среда, 17 октября

В выставочном пространстве Photohub_Manometr на территории Центра дизайна ARTPLAY пройдет творческая встреча с французскими фотографами-новаторами Кларком и Пуньо, которые привезли в Москву свою выставку Hommage. Фотографы известны тем, что совместно изобрели новую технику. Пуньо создает картонные декорации, а Кларк снимает получившееся сценическое пространство и отдельно моделей в нужном образе. Далее они соединяют живых персонажей и бутафорское обрамление. Тема встречи - "Художественный процесс Кларка и Пуньо: смешение фотографии, живописи и декораций. Другие художники, как источник вдохновения".

Начало в 19.00.

Адрес: метро "Курская", улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 7.

Четверг, 18 октября

В московской архитектурной школе "МАРШ" пройдет лекция архитектора Штефана Бениша "Идеи и концепции для современной архитектуры".

Штефан Бениш в 1989 году основал бюро Behnisch Architekten, которое стало известно своими проектами в области экологической архитектуры. Слушатели узнают о принципах работы, которыми оно руководствуется, а также о самых значительных проектах компании Бениша.

Вход свободный, но необходима регистрация. Начало в 17.00.

Обращаем внимание, что лекция пройдет на английском языке без перевода.

Пятница, 19 октября

Вечером в "Пунктуме" поговорят о позднем периоде импрессионизма. Будет рассмотрено зрелое творчество ведущих художников-импрессионистов, а также причины отхода направления от его принципов.

Начало в 19.00. Стоимость – 250 рублей.

Адрес: метро "Новослободская", улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5.

С 20.00 до 22.00 в конференц-зале "Дома на Брестской" пройдет бесплатный мастер-класс от единственного русскоязычного тренера по технике эмоциональной свободы Маши Беннет. На лекции можно будет узнать, как избавиться от страхов, фобий, алкогольных и наркотических зависимостей благодаря простой и доступной технике.

Начало в 20.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Маяковская", 2-я Брестская, дом 6.

В расписании возможны изменения. Время и стоимость уточняйте у организаторов мероприятий.