Москвичей познакомят с проектами архитектора Мельникова

Фото: m24.ru /Владимир Яроцкий
Музей Константина и Виктора Мельниковых запускает автобусную экскурсию по историческим местам, связанным с архитектором и посвященную его архитектурным проектам.
Посетители экскурсии познакомятся с реализованными и сохранившимися постройками Константина Мельникова, увидят мастерскую архитектора, конторское здание Новосухаревского рынка, клубы и гаражи, а в некоторые даже смогу зайти. Также гостям расскажут о творческой судьбе мастера и его нереализованных проектах.
Экскурсия стартует от Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке и завершится в Бахметьевском гараже на улице Образцова (Еврейский музей и Центр толерантности). Первая экскурсия пройдет уже 2 августа. Ее продолжительность – 6 часов (с 11.00 до 17.00). Расписание последующих экскурсий будет размещено на сайте музея.
Время: 2 августа, с 11.00 до 17.00
Цена: полный билет – 700 руб., льготный – 500 руб. Билеты можно приобрести в кассе Музея архитектуры им. А.С. Щусева (ул. Воздвиженка, д. 5/25) с 14 июля. Количество мест ограничено