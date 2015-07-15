Москвичей познакомят с проектами архитектора Мельникова

Фото: m24.ru /Владимир Яроцкий

Музей Константина и Виктора Мельниковых запускает автобусную экскурсию по историческим местам, связанным с архитектором и посвященную его архитектурным проектам.

Посетители экскурсии познакомятся с реализованными и сохранившимися постройками Константина Мельникова, увидят мастерскую архитектора, конторское здание Новосухаревского рынка, клубы и гаражи, а в некоторые даже смогу зайти. Также гостям расскажут о творческой судьбе мастера и его нереализованных проектах.

Экскурсия стартует от Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке и завершится в Бахметьевском гараже на улице Образцова (Еврейский музей и Центр толерантности). Первая экскурсия пройдет уже 2 августа. Ее продолжительность – 6 часов (с 11.00 до 17.00). Расписание последующих экскурсий будет размещено на сайте музея.