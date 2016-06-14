Форма поиска по сайту

14 июня 2016, 18:55

Культура

Главный архитектор столицы призвал сохранить дом Наркомфина

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал сохранить конструктивистские дом-коммуну Наркомфина архитектора Гинзбурга и здание клуба завода "Каучук", спроектированное Константином Мельниковым.

"Эти объекты сейчас находятся не в лучшем состоянии, и нужно приложить максимум усилий для их сохранения", – подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что, по оценкам технических специалистов, износ этих зданий может составлять 60-100 процентов. "В результате реставрации мы все равно получим новодел. Думаю, что есть смысл расселить часть конструктивистских домов, отреставрировать по мере возможности, и наделить какими-то общественными функциями, но заставлять людей дальше жить в полуразрушенных домах не имеет смысла", – подчеркнул главный архитектор.

По словам Кузнецова, большую часть памятников конструктивизма в Москве невозможно сохранить в первоначальном виде из-за использования при их строительстве камышита (смеси камыша и бетона) – непрочного и недолговечного материала.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Дом Наркомфина на Новинском бульваре – экспериментальное здание, построенное архитектором Гинзбургом для работников Наркомата финансов СССР в 1930 году. Архитектор называл свое творение домом переходного типа. Планировка и наполнение двух корпусов, общественного и жилого, должны были способствовать постепенному переходу к новому образу жизни и новым ценностям. В доме не было кухонь, зато был свой детский сад и библиотека, а на крыше можно было заниматься спортом и отдыхать.

В "Наркомфине" 46 квартир, но сейчас в нем живет всего около 15 семей. Часть помещений находится в аварийном состоянии и требует реставрации. Большей частью дома владеет инвестиционная группа "Коперник", которая и занимается вопросом его реставрации. Среди главных задач реставрации – укрепление кладки и фундаментов, восстановление исторических элементов дома, например, сдвижных окон. Там предполагают делать гостиницу и оставить небольшое количество квартир. Там и также найдется место и для музея конструктивизма.

Клуб завода "Каучук", построенный в 1927–1929 годах, по проекту архитектора К.С. Мельникова, расположен по адресу улица Плющиха, дом 64/6, строение 1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в оперативном управлении Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры".

архитектура реставрация конструктивизм культурное наследие дом Наркомфина

