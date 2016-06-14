Главный архитектор столицы призвал сохранить дом Наркомфина

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал сохранить конструктивистские дом-коммуну Наркомфина архитектора Гинзбурга и здание клуба завода "Каучук", спроектированное Константином Мельниковым.
"Эти объекты сейчас находятся не в лучшем состоянии, и нужно приложить максимум усилий для их сохранения", – подчеркнул он.
Кузнецов добавил, что, по оценкам технических специалистов, износ этих зданий может составлять 60-100 процентов. "В результате реставрации мы все равно получим новодел. Думаю, что есть смысл расселить часть конструктивистских домов, отреставрировать по мере возможности, и наделить какими-то общественными функциями, но заставлять людей дальше жить в полуразрушенных домах не имеет смысла", – подчеркнул главный архитектор.
По словам Кузнецова, большую часть памятников конструктивизма в Москве невозможно сохранить в первоначальном виде из-за использования при их строительстве камышита (смеси камыша и бетона) – непрочного и недолговечного материала.
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В "Наркомфине" 46 квартир, но сейчас в нем живет всего около 15 семей. Часть помещений находится в аварийном состоянии и требует реставрации. Большей частью дома владеет инвестиционная группа "Коперник", которая и занимается вопросом его реставрации. Среди главных задач реставрации – укрепление кладки и фундаментов, восстановление исторических элементов дома, например, сдвижных окон. Там предполагают делать гостиницу и оставить небольшое количество квартир. Там и также найдется место и для музея конструктивизма.
Клуб завода "Каучук", построенный в 1927–1929 годах, по проекту архитектора К.С. Мельникова, расположен по адресу улица Плющиха, дом 64/6, строение 1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в оперативном управлении Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры".