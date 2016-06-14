Главный архитектор столицы призвал сохранить дом Наркомфина

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал сохранить конструктивистские дом-коммуну Наркомфина архитектора Гинзбурга и здание клуба завода "Каучук", спроектированное Константином Мельниковым.

"Эти объекты сейчас находятся не в лучшем состоянии, и нужно приложить максимум усилий для их сохранения", – подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что, по оценкам технических специалистов, износ этих зданий может составлять 60-100 процентов. "В результате реставрации мы все равно получим новодел. Думаю, что есть смысл расселить часть конструктивистских домов, отреставрировать по мере возможности, и наделить какими-то общественными функциями, но заставлять людей дальше жить в полуразрушенных домах не имеет смысла", – подчеркнул главный архитектор.

По словам Кузнецова, большую часть памятников конструктивизма в Москве невозможно сохранить в первоначальном виде из-за использования при их строительстве камышита (смеси камыша и бетона) – непрочного и недолговечного материала.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры