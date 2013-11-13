Архитектура: Рем Колхас

Рем Колхас - ведущий голландский архитектор, урбанист и профессор архитектуры в Высшей школе дизайна Гарвардского университета. С 2008 года Колхас входит в "группу мудрецов" Европейского союза.

Колхас — лауреат Притцкеровской премии, обладатель золотого льва Венецианской архитектурной биеннале, кавалер ордена Почетного легиона. На сегодняшний момент это самый влиятельный мыслитель и теоретик архитектуры. Среди наиболее крупных проектов: Парк де ла Вилетт в Париже (1982), Роттердамский художественный музей (1992), музей Гуггенхайм-Эрмитаж в Лас-Вегасе (2002), посольство Нидерландов в Берлине (2003), бутики Прада в США (2003), центральная библиотека Сиэтла (2004), Дом музыки в Порту (2005), Штаб-квартира CCTV (Центральное телевидение Китая) (2008).

Студия Рема Колхаса причастна и к развитию московской архитектуры, именно ее сотрудники разработали входную зону в инноград Сколково и концепцию зданий Центра современного искусства "Гараж". Также Колхас является одним из консультантов в Эрмитаже в связи с реконструкцией Главного здания, а также создателем

В 2013 году на русский язык была переведена книга Колхаса "Нью-Йорк вне себя", которую называют одной из самых влиятельных работ об архитектуре и устройстве города, написанных во второй половине XX века.