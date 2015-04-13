Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 17:53

Культура

По московским меркам: Старейший жилой дом столицы

Москва за годы своего существования пережила и пожары, и войны, и революции. Однако в городе все равно сохранились старые и даже древние сооружения. Найти старейшее жилое здание столицы не просто. Многие из них реконструировались или полностью перестраивались.

Историки архитектуры старейшим жилым домом называют палаты конца XVII века. Они находятся по адресу: Кривоколенный переулок, дом 10, строение 1. С 1760-х годов палаты принадлежали князю Голицыну. На сегодняшний день они являются памятником архитектуры. Помещение состоит из трех корпусов и является жилым.

Старейшее здание в Европе находится в Париже, ему 600 лет. Не самый старый дом в мире, но один из старейших во французской столице. Его можно найти по адресу: 51, Rue de Montmorency. Оно было построено в начале XV века известным алхимиком Николя Фламелем. Считается, что именно он нашел философский камень и открыл рецепт эликсира жизни.

Согласно легенде, в доме разрешалось проживать бесплатно только тем, кто ежедневно читал молитвы. Это правило до сих пор украшает здание, однако теперь его соблюдают не все.

О ПРОЕКТЕ "ПО МОСКОВСКИМ МЕРКАМ"

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. По рабочим дням мы публикуем информацию о "самых" местах города.

Где находится старейшая пожарная часть столицы? Какой дворец бракосочетаний - самый старый в Москве? Где искать старейший кинотеатр столицы? Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах
