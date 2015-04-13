По московским меркам: Старейший жилой дом столицы

Фото: ТАСС
Историки архитектуры старейшим жилым домом называют палаты конца XVII века. Они находятся по адресу: Кривоколенный переулок, дом 10, строение 1. С 1760-х годов палаты принадлежали князю Голицыну. На сегодняшний день они являются памятником архитектуры. Помещение состоит из трех корпусов и является жилым.
Старейшее здание в Европе находится в Париже, ему 600 лет. Не самый старый дом в мире, но один из старейших во французской столице. Его можно найти по адресу: 51, Rue de Montmorency. Оно было построено в начале XV века известным алхимиком Николя Фламелем. Считается, что именно он нашел философский камень и открыл рецепт эликсира жизни.
Согласно легенде, в доме разрешалось проживать бесплатно только тем, кто ежедневно читал молитвы. Это правило до сих пор украшает здание, однако теперь его соблюдают не все.
