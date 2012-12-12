Музей архитектуры объявил конкурс на концепцию музея Мельникова

Музей архитектуры объявил благотворительный конкурс на концепцию дома-музея архитектора Константина Мельникова. Об этом сказала директор музея архитектуры Ирина Коробьина на круглом столе, который состоялся на международном архитектурном фестивале "Зодчество" и был посвящен судьбе знаменитого дома Мельникова.

"Мы решили объявить благотворительный конкурс на разработку концепции дома-музея Мельникова", – сказала она. Коробьина отметила, что по итогам конкурса будет издан каталог, в котором будут опубликованы все работы. Она добавила, что проекты должны быть готовы к 1 мая 2013 года.

Фото: Софья Кондрашина

При этом внучка архитектора Екатерина Каринская считает, что до мая дом Мельникова может разрушиться, если продолжится строительство многофункционального центра вблизи памятника, на месте снесенного дома Мельгунова на Арбате. "В результате строительства дома не будет, и нам не надо будет уже ничего обсуждать. В настоящее время идет подтопление грунтов, садится главный фасад", – рассказала она.

Внучка архитектора призывает обратиться в правительство Москвы и в Москомархитектуру, чтобы провести слушания по проекту и запретить освоение подземного пространства вблизи памятника. Ранее Каринская говорила, что в результате подготовительных работ на стройплощадке на памятнике появились трещины.

Вопрос поддержания памятника архитектуры в надлежащем состоянии осложняется тем, что половина здания принадлежит государству, а половина – наследникам. Город готов отреставрировать здание, только если оно будет полностью принадлежать Москве.

"Во-первых, мы готовы отреставрировать дом, как только будет решен вопрос с собственностью, во-вторых, бремя содержания лежит на собственнике, и мы не имеем право тратить бюджетные деньги на то, что нам не принадлежит. Давайте перестанем жить в Советском Союзе и считать, что за все отвечает государство", – заявил советник председателя Москомнаследия Николай Переслегин.

Внучка архитектора готова передать дом Мельникова государству, но только вместе с архивом Константина и Виктора Мельниковых (М24 – Виктор Мельников – сын архитектора, художник) и при условии, что в доме будет создан государственный музей Мельниковых.

Фото: Софья Кондрашина

При этом часть специалистов считает, что государство в любом случае должно взять на себя ответственность за судьбу дома Мельникова. Так, архитектор Сергей Чобан говорит, что деньги должно выделить государство вне зависимости того, кому дом принадлежит. "Наше общество и правительство не относится к архитектуре как к части нашей культуры. Это огромная проблема, так как дом Мельника – шедевр архитектуры, часть огромного национального достояния", – подчеркнул он.

Дом Мельникова был построен в 1927—1929 годах по проекту архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. Архитектор построил дом для себя и своей семьи. Здание является всемирно известным памятником архитектуры советского авангарда, оно представляет собой два разновысоких вертикальных цилиндра, врезанных друг в друга. Дом находится в Кривоарбатском переулке, 10.

Софья Кондрашина