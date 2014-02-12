Подмосковным архитекторам начнут вручать антипремии

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Московской области начнет вручать премию и антипремию в области архитектуры и градостроительства. Первое награждение может состояться в конце апреля, сообщила M24.ru советник главного архитектора Подмосковья Елена Косаренкова. В то же время, Союз архитекторов России намерен в этом году запустить собственную антипремию для архитекторов из всех регионов, в том числе и Москвы. "Лауреатов" будут выбирать простые граждане и профессиональное сообщество, пояснил глава Союза Андрей Боков.

Первые премии и антипремии в Подмосковье могут быть вручены уже в конце апреля 2014 года. "Это будет пилотный проект. Лауреатам премии будут вручаться дипломы и памятные знаки. В дальнейшем, возможно, победители будут награждаться солидными выплатами. Что касается антипремии, то она не будет иметь реальных негативных последствий для архитекторов. Мы просто хотим стимулировать застройщиков к созданию современного архитектурного облика Подмосковья, качественной архитектуры, которая гармонизирует пространство городов", - отметила Косаренкова.

В проекте положения (имеется в распоряжении M24.ru) о премии говорится, что награды будут вручаться по шести номинациям: "Архитектура", "Градостроительство", "Наследие", "Социальный объект", "Инновационные технологии", "Главный архитектор муниципального образования". На соискание могут быть представлены как уже построенные объекты, так и пока не реализованные проекты. При этом срока давности у проектов-номинантов нет. Зато есть ограничение по новизне: проект должен быть опубликован, как минимум, за год до вручения наград. Творческие коллективы могут выдвигать себя сами, либо их будут номинировать органы власти и общественные организации. Число номинантов не ограничено. Работы будут выставляться на правительственной выставке "Современный архитектурный облик Подмосковья". Выбирать победителей будет комиссия, в состав которой должны войти губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, чиновники областного Управления архитектуры, а также наиболее известные архитекторы, в основном, столичные.

Из работ, представленных на конкурс, комиссия сможет выбрать три, не соответствующие современным принципам и тенденциям в архитектуре и градостроительстве, и вручить им антипремию. Правда, это будет необязательная номинация, подчеркнула Косаренкова.

Московские власти, тем временем, вводить антипремию для архитекторов не планируют. "Наша позиция - стимулировать архитекторов, особенно молодых, а не тратить средства и профессиональные силы, чтобы выискивать негатив", - сказал M24.ru начальник пресс-службы Москомархитектуры Виталий Эммануилов. К слову, правительство Москвы ежегодно вручает премию в области искусства. Там есть номинация "Архитектура и дизайн". В прошлом году ее лауреатам стали авторы дизайна станция "Сретенский бульвар", "Достоевская", "Трубная", "Марьина роща".

Президент Союза архитекторов России, гендиректор НИИП "Моспроект-4" Андрей Боков отметил, что антипремия - достаточно эффективная форма борьбы с непрофессионализмом в архитектуре, которая действует во многих странах. В этом году Союз архитекторов планирует запустить на своем сайте подобный проект, который охватит все регионы, в том числе Москву. "Мы хотим создать у себя на сайте некую "доску позора": любой пользователь сможет прислать нам фотографии какого-нибудь архитектурного "кошмара", который появился в его городе. В дальнейшем профессионалы будут выбирать наиболее ужасные объекты и присуждать их авторам антипремии. Это грозит архитекторам серьезным репутационным ущербом. Проект должен охватить всю страну, возможно, появятся регионы-"чемпионы", - пояснил Боков.

Что касается Московской области, то, по словам эксперта, в последние годы уровень архитектуры там существенно вырос.

Президент Российской Академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев говорит, что антипремию в Подмосковье стоит вручить высотным жилым домам в 19-21 этажей. "Они разрушают пейзажи, в том числе исторические, особенно в городах с населением менее 100 тысяч человек. Высотки угрожают всему образу Подмосковья, которое все-таки еще сохраняет в себе черты "русской Швейцарии", - заявил Кудрявцев.

В Москве, по мнению архитектора, главным номинантом на антипремию является торгово-офисный комплекс, построенный напротив ресторана "Прага" на Арбате в середине двухтысячных городов. "Здание, возведенное на территории первой пешеходной зоны, недалеко от охранной зоны Кремля, признали градостроительной ошибкой еще при Лужкове. При дальнейших работах на Арбатской площади надо учитывать этот негативный опыт", - заявил глава Академии архитектуры.

Президент Национального объединения проектировщиков Михаил Посохин, в свою очередь, скептически относится к идеям антипремий. "Оценка любого произведения искусства всегда носит субъективный характер. Архитектурные стили, отношение к стеклу и камню, стенам и панелям постоянно меняются. То, что номинируется на антипремию сегодня, завтра будет считаться довольно приличным архитектурным объектом. Кроме того, жителям часто не нравится то, что признает узкая группа архитекторов, пример – работы Ле Корбюзье", - отметил Посохин.

Что касается областных премий за архитектурные достижения, то, по словам Посохина, номинантами должны выступать не менее 100 работ. "Претендентов надо делить на отдельные группы: социальные, промышленные объекты, жилые дома малой этажности и высокой этажности и так далее. Выбирать победителей необходимо путем сравнительного анализа внутри каждой секции", - заключил эксперт.

София Сарджвеладзе