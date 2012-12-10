Московский модерн: "Метрополь", Ярославский вокзал и дом Морозовых

Последний классический стиль в архитектуре – модерн, возникший в конце XIX века, просуществовал в Москве около 20 лет. За этот незначительный период в столице появилось большое количество зданий, которые можно узнать по сглаженным, плавным линиям, мозаичным панно и декоративным элементам как на фасадах, так и во внутренней отделке интерьеров. В качестве украшений в основном использовались растительные орнаменты (ирисы, вьющиеся растения, водоросли) и фигуры животных. M24 расскажет о самых интересных зданиях Москвы, построенных в стиле модерн.

Дом Морозовых

Фото: Софья Кондрашина

Особняк Арсения Морозова построен в 1895-1899 годах по проекту архитектора Виктора Мазырина. Композиция дома асимметричная, особняк богато украшен лепниной в виде ракушек на башнях, витыми колоннами и ажурными карнизами.

Поражают своим разнообразием интерьеры особняка: парадная столовая, именовавшаяся "Рыцарским залом", была декорирована во вкусе псевдоготики, главная гостиная выдержана в стиле ампир, будуар для супруги хозяина оформлен в барочном стиле. Также в особняке были комнаты в арабском и китайском стиле. А над домом располагался небольшой висячий сад.

В настоящее время в особняке находится Дом приемов Правительства Российской Федерации. Он находится на улице Воздвиженка, 16.

Дом Рябушинского

Фото: Софья Кондрашина

Дом был построен в 1902-1906 годах по проекту архитектора Федора Шехтеля. Фасады здания, а также его интерьеры наиболее полно отражают все, что было свойственно стилю модерн в Москве. Дом состоит из асимметричных объемов, венчает дом широкий мозаичный фриз, изображающий излюбленные модерном орхидеи. Даже решетка ограды дома в виде спиралей также является образцом модерна.

Отдельного внимания заслуживает парадная лестница дома. Ее перила напоминают бегущую волну или гигантскую медузу. Лестница начинается от светильника с цветным витражным абажуром и поднимается на второй этаж, плавно извиваясь. Архитектор использовал во всех комнатах дома растительные мотивы и морскую тематику.

В настоящее время в доме Рябушинского находится музей-квартира писателя Максима Горького. Он расположен по адресу: улица Малая Никитская, 6/2.

"Метрополь"

Фото: ИТАР-ТАСС

Гостиница "Метрополь" была построена в 1899—1905 годах, инициатором строительства был предприниматель и меценат Савва Мамонтов. Над созданием гостиничного комплекса работала целая плеяда известных и талантливых архитекторов и художников. Первоначальный проект гостиницы разработал архитектор Вильям Валькот. В дальнейшем в проектировании гостиницы участвовали Лев Кекушев и Николай Шевяков. Цокольный этаж в форме аркады, облицованный красным гранитом, контрастирует с оштукатуренными гладкими верхними этажами, придавая массивному сооружению воздушность. Для визуального облегчения протяженных фасадов использовано тщательно проработанное членение как по вертикали – многочисленными выступами, в том числе ризалитами и эркерами, так и по горизонтали – ажурной лентой решетки балконов, охватывающих весь центральный фасад.

Фасады гостиницы украшают майоликовые панно, самое известное из которых — "Принцесса Грёза", исполненное по картине Михаила Врубеля, оно занимает центральное место на главном фасаде гостиницы. По эскизам Александра Головина и Сергея Чехонина выполнены несколько других майоликовых панно — "Жажда", "Поклонение божеству" и "Поклонение природе". Опоясывает здание скульптурный фриз "Времена года".

Росписи и элементы внутреннего декора выполнялись по эскизам В.Васнецова и К.Коровина. В отличие от фасадов, выдержанных в строгом стилистическом единстве, во внутреннем убранстве можно увидеть черты псевдорусского стиля и неоклассицизма. Гостиница находится в Театральном проезде, дом 2.

Ярославский вокзал

Фото: ИТАР-ТАСС

В 1902—1904 годы Федор Шехтель спроектировал новое здание вокзала, в котором соединились модерн и неорусский стиль. Архитектор выделил объем главного пассажирского зала, который соединил с вестибюлем и аванзалом и обеспечил прямой проход к перронам. В оформлении вокзала использованы килевидные козырьки, полукруглые пилоны со стилизованными крепостными башенками и высокая "теремная кровля" с венчающим гребнем.

Вертикальному силуэту вестибюля вторит высокая левая башня с шатровым завершением. Верхнюю часть стен украшают керамические декоративные панно со стилизованными растительными орнаментами. В нише фронтона над входом в вестибюль вокзала Шехтель расположил рельефные изображения гербов трех городов, которые связала Ярославская железная дорога: герб с изображением Георгия Победоносца — Москва, Михаила Архангела — Архангельск и медведя с секирой — Ярославль.

Доходный дом Перцовой

Фото: Софья Кондрашина

Черты модерна и неорусского стиля вобрал в себя и дом З.А. Перцовой, построенный в 1905-1907 годы по проекту архитектора Н.К. Жукова. Этот дом является один из наиболее причудливых по силуэту и живописному декору московских зданий начала XX века. Массивный блок дома Перцовой образован прямоугольным корпусом и примыкающим к нему под острым углом боковым крылом. В композиции здания этот угол оформлен наиболее выразительно при помощи углового балкона-эркера, кровли и остроконечной шатровой башенки. Окна, балконы и башнеобразные возвышения кровли расположены асимметрично.

На фасадах здания можно увидеть драконы-кронштейны балкона, многоцветные майоликовые детали и панно, на которых изображены причудливые мифологические существа, сказочные животные и растения. Их зеленые, желтые, синие оттенки в сочетании с темно-красным цветом кирпичной облицовки придают зданию необходимый контраст.

Дом Перцовой находится в Соймоновском проезде, 1, на Пречистенской набережной.

Театр в Камергерском

Фото: ИТАР-ТАСС

Здание в Камергерском переулке, в котором сейчас располагается театр МХТ имени Чехова, было построено в 1898 году. Реконструкция дома в начале XX века была поручена Федору Шехтелю. Работы начались в феврале 1902 года, а уже в октябре москвичи присутствовали на премьере в театре Станиславского и Немировича-Данченко.

В здании многое выглядело необычно: подъезды, над которыми горели фонари-светильники с дуговыми лампами, двери с необыкновенными ручками и квадратными окошечками в дубовых рамах. Над правым подъездом был размещен горельеф Анны Голубкиной. Зал театра был освещен бледно-розовыми фонариками и выдержан в пастельных тонах, с занавесом темно-коричневого цвета. Специально для театра Шехтель разработал вращающуюся сцену.

В 1974 году здание театра было реконструировано, но интерьеры и после работ сохранили цветовую гамму и орнаменты.

