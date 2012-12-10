Расписание столичных лекций: 10 – 14 декабря

Фото: ИТАР-ТАСС

Традиция гадания от Египта до семьи Борджиа, музыка для экспериментальных концепций, судьба маленького человека в русскоязычной и испаноязычной литературах, городское фэнтези, мода и нравы пушкинской эпохи – все это и многое другое в лекциях этой недели.

10 декабря, понедельник

В "Американском культурном центре "режиссер Робин Хессман поделится своим опытом работы в России. Она представит фильм "Моя перестройка", который выиграл несколько наград и получил множество положительных отзывов. После просмотра все желающие смогут поговорить с режиссером о ее видении России.

Начало в 18.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Таганская", "Китай -город", улица Николоямская, дом 1.

Архитектор "Театра на Таганке" Юрий Гнедовский расскажет о том как он пришел в профессию, как создавал здания, как оценивает свои постройки сегодня. А также расскажет, что он думает о современной архитектуре. Встреча пройдет в Центральном доме архитектора.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Баррикадная", Гранатный переулок, дом 7, строение 1.

В книжном магазине "Додо" состоится лекция о Таро. Профессиональный психолог и таролог расскажет, как развивалась традиция гадания от Египта до семьи Борджиа, какие школы существуют, в чем их различие. Также лектор уделит внимание философскому аспекту Таро.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: метро "Таганская", улица Таганская, дом 31/22.

11 декабря, вторник

Музыка, Кандинский и Баухауз – какая между ними связь? Что значила музыка для всех экспериментальных концепций 1910-1920-х годов, начиная от музыкального пароля студентов и педагогических установок Баухауза, заканчивая авторскими сценическими постановками М. Матюшина, О. Шлеммера, А. Шенберга и В. Кандинского? Об этом расскажет музыковед, куратор выставочных проектов Анна Ильичева на лекции в галерее "Вхутемас".

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Кузнецкий мост", улица Рождественка, дом 11.

О судьбах маленького человека в русскоязычной и испаноязычной литературах поговорят в Институте Сервантеса. Тему маленького человека задал Гоголь, Чехов и Достоевский развили ее. В 21 веке аргентинец Гильермо Саккоманно в своем романе "Человек из офиса" открыл диалог с классиками русской литературы и предложил новое и полемичное прочтение вечной темы.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Баррикадная", "Краснопресненская", "Смоленская", Новинский бульвар, дом 20 A, строение 1-2.

На лекции "Профессия актера в театре, кино и не только" расскажут о том, как актерская профессия влияет на повседневную жизнь. Также слушатели вместе с лектором будут искать ответ на вопрос "Кто такой актер?"

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Трубная", улица Неглинная, дом 29/14, Открытый лекторий на Трубной площади в здании театра "Школа современной пьесы".

12 декабря, среда

В пресс-центре Digital October пройдет лекция Джоанны МакНил – известного эксперта в области современного искусства.

Цифровые технологии распространяются быстро – возрастает роль компьютеров, интернет проникает не только в окружающие вещи, но и в произведения искусства. Современные перформансы, скульптуры и инсталляции тесно связаны с всемирной паутиной. В своей лекции Джоанна МакНил рассмотрит взаимодействие цифровых и материальных объектов в современной культуре.

После лекции пройдет круглый стол, в котором примут участие художники Констант Дулларт, Ник Космас, Дэниел Келлер, Анджело Плессас, Дмитрий Морозов и Алексей Шульгин. Лекция состоится в рамках выставки "Мифология online", проходящей в Политехническом музее.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться.

Адрес: метро "Кропоткинская", Берсеневская набережная, 6, строение 3.

В Просветительском экологическом центре на дизайн-заводе "Флакон" состоится мастер-класс по приготовлению восточных сладостей. Участники узнают новые и оригинальные рецепты, интересные факты о продуктах и специях, секреты того, как правильно выбирать и сочетать ингредиенты.

Начало в 19.00. Стоимость участия - 500 рублей.

Адрес: метро "Дмитровская", улица Большая Новодмитровская, дом 36, строение 26.

13 декабря, четверг

На Мансарде Объединенной компании "Афиши" и "Рамблера" главный редактор интернет-журнала о предпринимательстве Hopes&Fears, автор книг "Бог без машины" и "Код Дурова" Николай Кононов расскажет о нарративной журналистике. Участники семинара узнают, как правильно искать темы для документальных книг, что случится с авторами, издателями, распространителями и читателями документалистики в ближайшее время и многое другое.

Начало в 19.00. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Тульская", Варшавское шоссе, дом 9, строение 1, Даниловские Мануфактуры, Ряды Солдатенкова, Мансарда Объединенной Компании "Афиши" и "Рамблера".

В кафе "Читалка" Александр Можаев расскажет о стилях и истории московской архитектуры XVIII- начала XIX веков. Сгорела Москва или не очень? Что сейчас мы можем увидеть из прекрасно уцелевшего? Что нам известно о съеденных пожаром постройках и как выглядели наши улицы чуть больше 200 лет назад? Слушатели обсудят стили, их различия и причины модных трендов в московском строительстве: барокко, классицизм, неорюс и другие знаковые стили столичной архитектуры.

Начало в 19.30. Стоимость участия - 250 рублей.

Адрес: метро "Чистые пруды", улица Жуковского, дом 4.

14 декабря, пятница

В кафе "Читалка" Галина Иванкина расскажет о "Моде и нравах пушкинской эпохи". Из каких журналов щеголи узнавали о последних новинках моды? Были ли в России "модные листки"? Чем отличался русский вариант дендизма? Об этом и многом другом слушатели узнают на лекции.

Начало в 19.30. Стоимость участия - 250 рублей.

Адрес: метро "Чистые пруды", улица Жуковского, дом 4.

В Культурном центре ЗИЛ поднимут тему городского фэнтези как литературного жанра. Лектор вместе с гостями вспомнят предшественников и отцов-основателей жанра, рассмотрят особо интересные экземпляры и ответят на вопрос - принадлежит ли жанр к массовой культуре.

Начало в 19.30. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Автозаводская", улица Восточная, дом 4, корпус 1.