Здание института радиосвязи может стать объектом культурного наследия

Фото: museum.ru

Зданию бывшего завода научно-исследовательского института радиосвязи в Северном Бутове могут присвоить статус объекта культурного наследия, об этом m24.ru сообщили в Мосгорнаследии. Просьбу проверить его культурную ценность направили в конце октября местные жители при поддержке "Архнадзора".

"Заявка с просьбой проверить здание в Северном Бутове поступила в конце октября. Сейчас она рассматривается в соответствии с действующим законодательством", – пояснили в ведомстве.

Обращение рассматривается в течение 90 рабочих дней, на этот период любые строительные работы на объекте запрещены.

Координатор общественной организации "Архнадзор" Константин Чаморовский рассказал m24.ru, что здание по адресу: улица Феодосийская, дом 1/1 обладает всеми признаками объекта культурного наследия и является ярким примером архитектурного стиля ар-деко. Оно хорошо сохранилось как внешне, так и внутренне.

"В ходе общественных слушаний 28 октября, совместно с жителями Северного Бутова и представителями Москомархитектуры, было решено сохранить здание. Пока проект застройки предполагает строительство на его месте крупного жилого комплекса. По словам начальника управления общественных связей Москомархитектуры Натальи Шевцовой, здание переоборудуют под школу. Однако окончательного решения пока нет", – отметил Чаморовский.

В Москомархитектуре пояснили m24.ru, что никаких официальных заключений у них пока нет. "Существующий проект застройки включает внутреннюю перепланировку здания с изменением входной группы. Заказчиком проектной работы выступало ООО "КОТБУТ", – сказали в пресс-службе комитета.

Здание завода московского научно-исследовательского института радиосвязи построено в стиле ар-деко в 1930 годах для НИИ пчеловодства, позднее двухэтажное здание занял НИИ, с 1990-х его сдают под офисы.



В случае, если зданию присвоят статус объекта культурного наследия, у застройщика будет возможность только отреставрировать его. Если же в статусе откажут, то инвестор сможет снести здание или оставить только коробку, полностью изменив внутреннее содержание.

Застройщиком выступает ООО "Феодосийская". В конце 2014 года компания утвердила план строительства крупного жилищного и бизнес-комплекса площадью около 50 гектаров. Большая часть территории расположена в промзоне на месте бывшего НИИ радиосвязи.

Напомним, это не первый случай, когда компании-застройщики сносят предполагаемые объекты культурного наследия. Так, в сентябре этого года ГК "Мортон", несмотря на предписание Мосгорнаследия о приостановке строительных работ, снесла старинное здание так называемого кирпичного стиля на юго-востоке Москвы.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что департамент примет все меры для привлечения виновных к ответственности.