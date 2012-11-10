Великого зодчего Матвея Казакова вспоминают в Москве

В Музее архитектуры 9 ноября всего на несколько часов был выставлен подлинный альбом Казакова – огромный сборник архитектурной графики, в котором запечатлены лучшие здания Москвы XVIII века, включая творения самого архитектора.

Мероприятие было приурочено к 200-летней кончине великого архитектора Матвея Федоровича Казакова. Говорят, он не смог пережить известие о пожаре в Москве 1812 года, гибели своих творений. "Сгорел человек-Москва. Он и был Москвой, архитектором, который создал образ допожарной Москвы", – рассказывает координатор общественного движения "Архнадзор" Рустам Рахматуллин.

Голицынская больница на Большой Калужской улице. Фото: ИТАР-ТАСС

"Казаковская" Москва сгорела в пожаре 1812 года, но, к счастью, до наших дней дошли его прекрасные усадьбы, церкви и общественные здания. Жива и память о Казакове. Об этом свидетельствует полный зал в Музее архитектуры на вечере, посвященном зодчему. Символично, что мероприятие прошло 9 ноября во флигеле музея – в усадьбе Талызиных, архитектором которой является Казаков.

Усадьба уже давно нуждается в реставрации. Директор МуАРа Ирина Коробьина надеется, что памятная дата привлечет внимание к проблеме ее восстановления. "Надеюсь, что опираясь на сохранившиеся материалы – на альбом, начнется научная реставрация", – сказала она.

В настоящее время многие здания, построенные по проекту Казакова, находятся в заброшенном состоянии. Так, уже более десяти лет разрушается Дом архитектурной школы Казакова в Малом Златоустинском переулке. Зодчий построил дом для себя и своей семьи. В усадьбе разместились жилые комнаты и школа Казакова, в которой обучались Родион Казаков, Иван Еготов, Осип Бове, Иван Соколов и многие другие выдающиеся архитекторы. Для дома в наши дни был разработан проект консервации, но работы произведены не были.

Здание Сената Московского Кремля. Фото: ИТАР-ТАСС

Матвей Казаков родился в 1738 в Москве. С 1751 по 1760 учился в архитектурной школе Д. В. Ухтомского. С 1768 работал под руководством Василия Баженова в Экспедиции кремлевского строения, в частности, с 1768 по 1773 участвовал в создании Большого Кремлевского дворца, а в 1775 — в оформлении праздничных увеселительных павильонов на Ходынском поле.

Казаков является автором проекта здания Сената в московском Кремле, здания университета на Моховой, которое после 1812 годы было перестроено Доменико Жилярди, Благородного собрания, Малого Николаевского дворца, церкви Филиппа Митрополита, церкви Косьмы и Дамиана на Маросейке, Голицынской больницы и многих других зданий.

Здание Московского университета на Моховой. Фото: ИТАР-ТАСС

В своих проектах архитектор использовал приемы французского классицизма, творчески их переосмысливая и перерабатывая. В отличие от французских построек того времени, здания Казакова имеют скатную кровлю, парадный второй этаж и яркие цвета.

Историк архитектуры Наталья Душкина называет Казакова "мастером масштаба", "градостроителем, обладающим пространственным видением" и "тружеником, знающим свое ремесло". Все эти качества архитектора проявились при проектировании дворцово-паркового ансамбля Царицыно совместно с Василием Баженовым.

Памятник Матвею Казакову и Василию Баженову в Царицыно. Фото: ИТАР-ТАСС

Наследие Казакова включает множество графических работ — архитектурных чертежей, гравюр и рисунков, в том числе "Увеселительные строения на Ходынском поле в Москве" и "Строительство Петровского дворца". В конце XVIII века Казаков занимается разработкой "фасадических планов" (чертежей улиц города, изображенных в перспективе) центра Москвы, по которым после пожара 1812 архитекторы будут восстанавливать город.

Во время Отечественной войны родственники увезли Казакова из Москвы в Рязань, где он и скончался 26 октября (7 ноября) 1812 года. Похоронен на кладбище (ныне не сохранившемся) Рязанского Троицкого монастыря.

Именем великого архитектора в 1939 названа бывшая Гороховская улица в Москве и бывшая Дворянская улица в Коломне.

Материал подготовила Софья Кондрашина