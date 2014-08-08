Москва в мультфильмах: от Тверской улицы до Казанского вокзала

Фото: кадр из фильма "Снегирь"

Режиссеры мультфильма "Полет на Луну" предсказали строительство стадиона "Лужники", в картине "Светик-семицветик" девочка-непоседа пробежала пол-Москвы за один день, а создатели ленты "Шпионские страсти" показали самые эклектичные улицы столицы.



M24.ru и москвовед, редактор проекта "ПрогулКино" Татьяна Воронцова – об особенностях мультипликационной Москвы.

"ТЕБЕ, МОСКВА" ОТ ПОЛЯКОВ ДО НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

Первый мультфильм, в котором запечатлены виды дореволюционной и советской Москвы, вышел в 1947 году. Анимационная работа "Тебе, Москва" режиссера Григория Ломидзе была приурочена к 800-летию российской столицы. Создатели мультфильма постарались включить в него главные ключевые события из истории Москвы: нашествие поляков, вторжение наполеоновской армии, бомбежки в Великую Отечественную войну.

Кадр из мультфильма "Тебе, Москва"

Татьяна Воронцова: "Есть замечательные кадры, когда военные проходят по Тверской площади. Парад 1941 года. Показана Красная площадь, как сердце Москвы, а также Тверская улица, как главная городская магистраль".

"Есть замечательные кадры, когда военные проходят по Тверской площади. Парад 1941 года. Показана Красная площадь, как сердце Москвы, а также Тверская улица, как главная городская магистраль".



В мультфильме "Тебе, Москва" чередуются анимация и документальная хроника.

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК". ПРОБЕГАЯ ПО ТВЕРСКОЙ

Кадр из мультфильма "Цветик-семицветик"

Мультфильм Михаила Цехановского "Цветик-семицветик", вышедший в 1948 году, - это история о волшебных приключениях девочки-непоседы. Она и на Северном Полюсе побывала, и пол-Москвы успела пробежать.

Татьяна Воронцова: "В мультфильме некий собирательный образ Москвы. Вот девочка идет за хлебом вдоль больших витрин. Сразу вспоминается строящееся на тот момент Садовое кольцо и Тверская улица. Здания принадлежат к эпохе так называемого сталинского ампира. Зритель видит московское метро, очень похожее на станцию "Тверской бульвар", потому что рядом располагается памятник Пушкину. Этот монумент часто встречается в советских анимационных картинах".

"В мультфильме некий собирательный образ Москвы. Вот девочка идет за хлебом вдоль больших витрин. Сразу вспоминается строящееся на тот момент Садовое кольцо и Тверская улица. Здания принадлежат к эпохе так называемого сталинского ампира. Зритель видит московское метро, очень похожее на станцию "Тверской бульвар", потому что рядом располагается памятник Пушкину. Этот монумент часто встречается в советских анимационных картинах".

Кадр из мультфильма "Цветик-семицветик"

Вместе с героиней "Цветика-семицветика" мы переносимся на Советскую площадь (ныне Тверскую), на которой еще не установлен памятник Юрию Долгорукому. Обладательница волшебного цветка гуляет по памятным для многих местам столицы: в планетарии и зоопарке, по центральным улицам мимо московских киосков с газированной водой, забредает во дворы больших сталинских домов, похожих на те, что стоят на Садовом кольце, Ломоносовском и Ленинском проспектах.

В финале мультфильма девочка и ее новый друг пускаются наперегонки по зеленой аллее, которая, напоминает нам Нескучный сад и площадку вблизи ЦДХ на Крымсков Валу. Виден и Крымский мост и Кремль со стороны Москва-реки, и силуэты высоток на заднем плане.

"ДЯДЯ СТЕПА". СПАСЕНИЕ БАБУШКИ ПОД КРЫМСКИМ МОСТОМ

Фото: кадр из мультфильма "Дядя Степа"

В 1960-х годах анимационном мире меняется стилистика рисунков и восприятие изображения. Уклон в сторону постмодернизма: рисунки образные и схематичные. Пример тому мультфильм Владимира Сутеева "Дядя Степа", выпущенный в 1964 году. Несмотря на лаконичные формы объектов, зрители узнают каждый из них: Пушкинскую площадь, здание газеты "Известия".

Татьяна Воронцова: "В мультфильме вы найдете кадры с Крымским мостом, под которым тетушка на льдине стирает белье, а потом уплывает. В мультфильме встречаются стеклянные кафе, которые появились в городе в 1960-х. Это легкие конструкции из алюминия и стекла. Также прорисованы станции метро. Одна из них похожа на выход с "Лубянки" или кольцевой линии. Тут же "Детский мир" снаружи и изнутри, казанский вокзал, на котором потерялась девочка, Садовое кольцо со зданием Наркомзема. Ныне это министерство сельского хозяйства – здание красного цвета, расположенное на Садово-Спасской, 15. Построено оно было в 1930-е годы по проекту Щусева". "В мультфильме вы найдете кадры с Крымским мостом, под которым тетушка на льдине стирает белье, а потом уплывает. В мультфильме встречаются стеклянные кафе, которые появились в городе в 1960-х. Это легкие конструкции из алюминия и стекла. Также прорисованы станции метро. Одна из них похожа на выход с "Лубянки" или кольцевой линии. Тут же "Детский мир" снаружи и изнутри, казанский вокзал, на котором потерялась девочка, Садовое кольцо со зданием Наркомзема. Ныне это министерство сельского хозяйства – здание красного цвета, расположенное на Садово-Спасской, 15. Построено оно было в 1930-е годы по проекту Щусева".



Много здесь и зданий со стеклянными элементами. Интересно, что в год выхода "Цветика-семицветика" проспект Калинина и Новый Арбат еще не были построены, но здания, похожие на дома-книжки, уже появились в кадре.



"ПОЛЕТ НА ЛУНУ". МИМО СТАДИОНА "ЛУЖНИКИ" И ВДНХ

Фото: кадр из мультфильма "Полет на Луну"

В 1953 году вышел фантастический мультфильм о приключениях школьников, которые случайно попали в космос "Полет на Луну". В кадре – высотки МИДа, гостиницы "Украина", Садовое кольцо, Воробьевы горы. Есть панорама Москвы с птичьего полета. Зрители видят излучину Москва-реки, когда космолет проносится над шпилем МГУ.

Татьяна Воронцова: "В мультфильме есть уникальное сооружение – ГАИШ – астрономическая станция на территории МГУ. В мультфильме показана и большая арена "Лужников", хотя решение о строителсьтве стадиона будет принято лишь год спустя после выхода "Полета на Луну". А то, что видят астронавты, похоже на отрисованные генпланы карты реконструкции Москвы 1935 года. Попала в кадр и территория ВДНХ".

"В мультфильме есть уникальное сооружение – ГАИШ – астрономическая станция на территории МГУ. В мультфильме показана и большая арена "Лужников", хотя решение о строителсьтве стадиона будет принято лишь год спустя после выхода "Полета на Луну". А то, что видят астронавты, похоже на отрисованные генпланы карты реконструкции Москвы 1935 года. Попала в кадр и территория ВДНХ".

Фото: кадр из мультфильма "Полет на Луну"

"ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ". ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

В конце 1960-х появляется пародия на шпионские фильмы – черно-белая анимация Ефима Гамбурга "Шпионские страсти". Действие начинается в парке имени Горького, где приземляется шпион. Зритель видит знаменитую "Девушку с веслом" и колесо обозрения. Далее герои перемещаются на еще не перестроенный Курский вокзал и на Пионерские (Патриаршие) пруды.

Татьяна Воронцова: "Снаружи и изнутри показан стадион "Динамо". В мультфильме появляется панельная архитектура – то, чем застраивалась Москва в 1960-х. Уже можно увидеть дома-книжки. В картине представлена панорама из высоток, панельных домов, обезглавленных церквушек и стеклянных кафе. Это архитектурное разнообразие было характерно для Москвы того периода".

"Снаружи и изнутри показан стадион "Динамо". В мультфильме появляется панельная архитектура – то, чем застраивалась Москва в 1960-х. Уже можно увидеть дома-книжки. В картине представлена панорама из высоток, панельных домов, обезглавленных церквушек и стеклянных кафе. Это архитектурное разнообразие было характерно для Москвы того периода".



"СНЕГИРЬ". ЗООМАГАЗИН НА АРБАТЕ И ОСОБНЯК НА СОЛЯНКЕ

Фото: кадр из мультфильма "Снегирь"

Мультфильм Инессы Ковалевской о мальчике, покупающем на Арбате снегиря (в основу положены стихи Агнии Барто), вышел в 1983 году. Здесь мы видим собирательный образ современной столицы, где многоэтажки соседствуют со старенькими особняками и доходными домами.

Татьяна Воронцова: "Мультипликаторы нарисовали зоомагазин, который существует на старом Арбате чуть ли не с конца 19 века, а также магазин "Москвич" на проспекте Калинина. Есть два красивых особняка: дом с атлантами, напоминающий дома на Солянке и Ильинке, и дом с кариатидами, напоминающий дом в Денежном переулке, 11".

"Мультипликаторы нарисовали зоомагазин, который существует на старом Арбате чуть ли не с конца 19 века, а также магазин "Москвич" на проспекте Калинина. Есть два красивых особняка: дом с атлантами, напоминающий дома на Солянке и Ильинке, и дом с кариатидами, напоминающий дом в Денежном переулке, 11".





Фото: кадр из мультфильма "Снегирь"



"ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ: БЕЛКА И СТРЕЛКА". НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР

Лента вышла в 2004 году, но действие в нем происходит в Москве 1960-х. В числе мультипликационных достопримечательностей – Красная площадь, Тверская улица, станция метро "Площадь революции", ВДНХ с монументом "Рабочий и колхозница". Покажут зрителям и схемы метро 60-х годов.

Татьяна Воронцова: "Художники-мультипликаторы проделали кропотливую работу. За основу брали открытки 1950-1960-х годов. В результате получилось нарисовать Москву того времени".

"Художники-мультипликаторы проделали кропотливую работу. За основу брали открытки 1950-1960-х годов. В результате получилось нарисовать Москву того времени".



"МЕЛОДИИ МОСКОВСКИХ БУЛЬВАРОВ". ПАМЯТНИКИ ГОГОЛЮ И ЕСЕНИНУ

Фото: кадр из мультфильма "Мелодии московских бульваров"

Мультипликационный фильм Галины Мелько, Олега Кузнецова и Ирины Ракитиной вышел в 2005 году. Герой картины – пожилой фотограф, гуляющий по московским улицам зимой, весной, осенью и летом. В объектив фотографа попадают памятники Гоголю, Пушкину, Есенину, а также пешеходы на бульварах, трамваи и троллейбусы на московских дорогах.

Фото: кадр из мультфильма "Мелодии московских бульваров"

Мультфильм, которого нет

В1920-х годах режиссер Александр Иванов создал мультфильм "Тип-Топ в Москве". Это история о том, как маленький негритенок Тип-Топ очутился в Москве. Вместе с иностранной делегацией гость путешествует по незнакомому городу, любуясь его красотами и заводя новых друзей.

К сожалению, мультфильм не сохранился до наших дней.

Мультфильмы разных периодов демонстрируют, как менялась архитектура Москвы. Анимация так называемого позднего сталинского периода включает высотки и помпезные жилые дома, постмодернизм характерен для картин 1960-х годов, а для 80-х - архитектурная эклектика. Из сотни выпущенных советских анимационных картин едва наберется десяток тех, в которых вы найдете столичные достопримечательности. Каждая такая лента словно ожившая открытка их советской эпохи - редкая и потому еще более ценная.

Алла Панасенко