Москва в мультфильмах: от Тверской улицы до Казанского вокзала

Фото: кадр из фильма "Снегирь"
Режиссеры мультфильма "Полет на Луну" предсказали строительство стадиона "Лужники", в картине "Светик-семицветик" девочка-непоседа пробежала пол-Москвы за один день, а создатели ленты "Шпионские страсти" показали самые эклектичные улицы столицы.
M24.ru и москвовед, редактор проекта "ПрогулКино" Татьяна Воронцова – об особенностях мультипликационной Москвы.
"ТЕБЕ, МОСКВА" ОТ ПОЛЯКОВ ДО НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
Первый мультфильм, в котором запечатлены виды дореволюционной и советской Москвы, вышел в 1947 году. Анимационная работа "Тебе, Москва" режиссера Григория Ломидзе была приурочена к 800-летию российской столицы. Создатели мультфильма постарались включить в него главные ключевые события из истории Москвы: нашествие поляков, вторжение наполеоновской армии, бомбежки в Великую Отечественную войну.
Кадр из мультфильма "Тебе, Москва"
В мультфильме "Тебе, Москва" чередуются анимация и документальная хроника.
"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК". ПРОБЕГАЯ ПО ТВЕРСКОЙ
Кадр из мультфильма "Цветик-семицветик"
Мультфильм Михаила Цехановского "Цветик-семицветик", вышедший в 1948 году, - это история о волшебных приключениях девочки-непоседы. Она и на Северном Полюсе побывала, и пол-Москвы успела пробежать.
Кадр из мультфильма "Цветик-семицветик"
Вместе с героиней "Цветика-семицветика" мы переносимся на Советскую площадь (ныне Тверскую), на которой еще не установлен памятник Юрию Долгорукому. Обладательница волшебного цветка гуляет по памятным для многих местам столицы: в планетарии и зоопарке, по центральным улицам мимо московских киосков с газированной водой, забредает во дворы больших сталинских домов, похожих на те, что стоят на Садовом кольце, Ломоносовском и Ленинском проспектах.
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В финале мультфильма девочка и ее новый друг пускаются наперегонки по зеленой аллее, которая, напоминает нам Нескучный сад и площадку вблизи ЦДХ на Крымсков Валу. Виден и Крымский мост и Кремль со стороны Москва-реки, и силуэты высоток на заднем плане.
"ДЯДЯ СТЕПА". СПАСЕНИЕ БАБУШКИ ПОД КРЫМСКИМ МОСТОМ
Фото: кадр из мультфильма "Дядя Степа"
В 1960-х годах анимационном мире меняется стилистика рисунков и восприятие изображения. Уклон в сторону постмодернизма: рисунки образные и схематичные. Пример тому мультфильм Владимира Сутеева "Дядя Степа", выпущенный в 1964 году. Несмотря на лаконичные формы объектов, зрители узнают каждый из них: Пушкинскую площадь, здание газеты "Известия".
Много здесь и зданий со стеклянными элементами. Интересно, что в год выхода "Цветика-семицветика" проспект Калинина и Новый Арбат еще не были построены, но здания, похожие на дома-книжки, уже появились в кадре.
"ПОЛЕТ НА ЛУНУ". МИМО СТАДИОНА "ЛУЖНИКИ" И ВДНХ
Фото: кадр из мультфильма "Полет на Луну"
В 1953 году вышел фантастический мультфильм о приключениях школьников, которые случайно попали в космос "Полет на Луну". В кадре – высотки МИДа, гостиницы "Украина", Садовое кольцо, Воробьевы горы. Есть панорама Москвы с птичьего полета. Зрители видят излучину Москва-реки, когда космолет проносится над шпилем МГУ.
Фото: кадр из мультфильма "Полет на Луну"
"ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ". ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
В конце 1960-х появляется пародия на шпионские фильмы – черно-белая анимация Ефима Гамбурга "Шпионские страсти". Действие начинается в парке имени Горького, где приземляется шпион. Зритель видит знаменитую "Девушку с веслом" и колесо обозрения. Далее герои перемещаются на еще не перестроенный Курский вокзал и на Пионерские (Патриаршие) пруды.
"СНЕГИРЬ". ЗООМАГАЗИН НА АРБАТЕ И ОСОБНЯК НА СОЛЯНКЕ
Фото: кадр из мультфильма "Снегирь"
Мультфильм Инессы Ковалевской о мальчике, покупающем на Арбате снегиря (в основу положены стихи Агнии Барто), вышел в 1983 году. Здесь мы видим собирательный образ современной столицы, где многоэтажки соседствуют со старенькими особняками и доходными домами.
Фото: кадр из мультфильма "Снегирь"
"ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ: БЕЛКА И СТРЕЛКА". НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР
Лента вышла в 2004 году, но действие в нем происходит в Москве 1960-х. В числе мультипликационных достопримечательностей – Красная площадь, Тверская улица, станция метро "Площадь революции", ВДНХ с монументом "Рабочий и колхозница". Покажут зрителям и схемы метро 60-х годов.
"МЕЛОДИИ МОСКОВСКИХ БУЛЬВАРОВ". ПАМЯТНИКИ ГОГОЛЮ И ЕСЕНИНУ
Фото: кадр из мультфильма "Мелодии московских бульваров"
Мультипликационный фильм Галины Мелько, Олега Кузнецова и Ирины Ракитиной вышел в 2005 году. Герой картины – пожилой фотограф, гуляющий по московским улицам зимой, весной, осенью и летом. В объектив фотографа попадают памятники Гоголю, Пушкину, Есенину, а также пешеходы на бульварах, трамваи и троллейбусы на московских дорогах.
Фото: кадр из мультфильма "Мелодии московских бульваров"
Мультфильм, которого нет
В1920-х годах режиссер Александр Иванов создал мультфильм "Тип-Топ в Москве". Это история о том, как маленький негритенок Тип-Топ очутился в Москве. Вместе с иностранной делегацией гость путешествует по незнакомому городу, любуясь его красотами и заводя новых друзей.
К сожалению, мультфильм не сохранился до наших дней.
Мультфильмы разных периодов демонстрируют, как менялась архитектура Москвы. Анимация так называемого позднего сталинского периода включает высотки и помпезные жилые дома, постмодернизм характерен для картин 1960-х годов, а для 80-х - архитектурная эклектика. Из сотни выпущенных советских анимационных картин едва наберется десяток тех, в которых вы найдете столичные достопримечательности. Каждая такая лента словно ожившая открытка их советской эпохи - редкая и потому еще более ценная.
Алла Панасенко